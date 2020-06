Batwoman saison 2 : Kate Kane sera remplacée par un autre personnage

La série Batwoman remplacera Kate Kane par un nouveau personnage après le départ de Ruby Rose.

Il y aura bien une nouvelle Batwoman quand la série reviendra en 2021, mais Kate Kane n’aura pas un nouveau visage. En effet, la CW a décidé de purement et simplement casté un nouveau personnage qui reprendra la « mantle » de l’héroïne.

Quand le départ de Ruby Rose a été annoncé, il a été dit qu’elle sera remplacée par une nouvelle actrice mais il n’était clair si ce serait une nouvelle Kate ou un autre personnage. C’est officiel, ce sera un autre personnage nommé Ryan Wilder.

Selon un appel à casting posté sur Reddit – qui encourage les membres de la communauté LGBT à auditionner – Ryan Wilder est une jeune femme entre 25 et 30 ans qui est complètement l’opposé de Kate Kane. Elle est décrite comme étant « sympathique, désordonnée, un peu maladroite et sauvage. »

La description continue : « Sans personne dans sa vie pour la garder sur la bonne voie, Ryan a passé des années en tant que trafiquante de drogue, évitant le GCPD et masquant sa douleur avec de mauvaises habitudes. Aujourd’hui, réformée et sobre, Ryan vit dans un van. Une fille qui volerait le lait d’un chat de gouttière et pourrait également vous tuer à mains nues, Ryan est le type de combattante le plus dangereux : hautement qualifiée et très disciplinée. Une lesbienne assumée. Sportive. Brute. Passionnée. Faillible. Et surtout pas votre héros stéréotypé américain. »

La décision d’introduire un nouveau personnage est peut-être plus sage plutôt que d’avoir une autre Kate. Après tout, les super-héros de comics sont avant tout des symboles, peu importe la personne sous le masque. C’est à propos d’héritage et continuer le combat de ses prédécesseurs..

La seule chose qui sera compliquée quand la série reviendra sera la gestion du personnage d’Alice dont la dynamique et la rivalité avec sa soeur Kate était au centre de la saison 1. Il sera intéressant de voir comment la série gérera la situation et quelle sera la dynamique avec la nouvelle Batwoman qui n’est plus sa sœur.

On attend désormais de voir qui incarnera Ryan Wilder.

Source : EW / Crédit ©CW