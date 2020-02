Supergirl saison 6 : Scène décisive entre Kara et Lena dans l’épisode 100 (spoilers)

Les showrunners de Supergirl discutent de la scène décisive entre Kara et Lena dans l’épisode 100 de la série. Spoilers.

Ce dimanche, la CW a diffusé le 100ème épisode de Supergirl. Pour fêter ce millésime, la série a fait revenir Mister Mxyzptlk, désormais joué par Thomas Lennon. Ce dernier a proposé Kara de remonter dans le temps pour dire la vérité à Lena plus tôt sur son identité de Supergirl afin de sauver leur amitié.

Malheureusement, chaque tentative de changer le passé fut un désastre et a généré encore plus de problèmes qu’avant, comme les morts de Supergirl, Mon-El, Lena et tous les proches de Kara. Il n’y a donc pas une version pour sauver l’autre et Kara décide finalement de ne rien changer.

A la fin, Kara réalise qu’elle n’a qu’une seule solution, celle de faire la paix avec elle-même et accepter les conséquences de ses propres décisions. Elle décide aussi qu’elle en a assez de culpabiliser pour les mauvaises actions de Lena et elle lui rend visite pour le lui dire dans une scène assez décisive.

« À partir de maintenant, tu es responsable de tes propres actions. Si tu décides de me pardonner, je serai là pour toi », a déclaré Kara. « Mais si tu continues à travailler avec Lex, si vous continuez ce que tous les deux avez planifié, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous arrêter. Tout comme je le ferais pour n’importe quel autre méchant. »

Kara, libérée de sa culpabilité

Dans une interview à EW, les showrunners Jessica Queller et Robert Rovner ont parlé de leur désir de libérer Kara de cette culpabilité : « Nous avons passé beaucoup, beaucoup d’épisodes avec Kara qui disait : « Mea culpa, j’aurais dû faire les choses différemment », et nous voulions vraiment libérer Kara de cette culpabilité et de ce fardeau, et l’avoir avec une conscience propre dire « Écoute, je m’excuse de t’avoir menti et de t’avoir blessée, mais j’ai présenté des excuses et maintenant tu en fais ce que tu veux. Et à partir de maintenant, tes actions sont tes actions, et mes actions sont mes actions. Je vais arrêter de me battre dessus, » explique Queller.

Rovner pense que ce moment est crucial parce que « Lena [commence] à réfléchir à ce qu’elle fait et à se remettre un peu en question. Et cela leur permet aussi, je pense, de boucler la boucle d’ici la fin de la saison. » Et Queller ajoute : « Et pour Lena de prendre la responsabilité de ses réactions – comme si c’était vraiment une rue à double sens. Personne n’est entièrement à blâmer et personne n’est totalement innocent. »

« L’amitié féminine – et je suis sûre que c’est pareil pour l’amitié masculine – est très compliquée et nuancée, et nous sommes vraiment passionnés par l’exploration de ses profondeurs. Et cela nous a donné un bon point décisif dans cette exploration tout au long de la saison, » confie Queller.

Honnêtement, dans son ensemble, l’épisode était assez moyen. Kara n’avait franchement pas besoin de tous ces scénarios pour se rendre compte qu’elle doit avancer et arrêter de culpabiliser pour les actions de Lena. La balle est désormais dans le camp de Lena, c’est a elle de se remettre en question d’accepter ou non les excuses de Kara. Il faudra attendre encore un peu pour voir si cette amitié a des chances d’être sauvée.

Pour finir, pour ce qui se demande pourquoi Calista Flockhart et Mehcab Brooks n’étaient pas de retour pour le 100ème épisode, c’est parce que les deux n’étaient pas disponibles. On voit James et Cat Grant via un écran mais ce sont de vieilles images.

« Ouais, Cat Grant n’était malheureusement pas disponible pour cet épisode particulier. Nous l’aurions certainement accueillie si son emploi de temps avait fonctionné, » dit Queller. « Et aussi, Mehcad n’était pas disponible. Il tournait un long métrage donc il ne puisse pas revenir, bien qu’il soit dans l’épisode. »

La semaine prochaine, Supergirl fera une pause. La série revient le 8 mars sur la CW.

Supergirl saison 5 – Promo 5×14

Source : EW / Crédit ©CW