Superman & Lois : Dylan Walsh entre dans l’Arrowverse

La série Superman & Lois recaste un personnage déjà vu dans Supergirl et engage Dylan Walsh.

La série Superman & Lois recaste un rôle important d’un personnage déjà vu dans l’Arrowverse. En effet, Dylan Walsh (Nip/Tick), est le nouveau visage du Général Sam Lane, le père de Lucy et Lois Lane. Le rôle était précédemment joué par Glenn Morshower dans Supergirl.

La CW décrit le personnage comme un général de l’armée américaine bourreau de travail qui fait tout ce qu’il peut pour protéger le monde de toute menace. Que cela vienne de la Terre ou hors de monde, Sam attend la perfection de tous ceux qui sont dans sa vie.

La série, en préparation pour la CW est la dernière à entrer dans l’Arrowverse et verra les aventures de Superman et Lois alors qu’ils vivent à Metropolis avec leurs enfants. Jordan Elsass et Alexander Garfin ont été castés pour jouer les fils du couple, Jonathan et Jordan Kent.

Pour le moment, on ne sait pas si Jenna Dewan reprendra son rôle de Lucy Lane qu’elle tenait dans la saison 1 de Supergirl, mais il serait intéressant de voir une réunion de la famille Lane.

Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch reprennent leur rôle de Clark Kent et Lois Lane pour la série qui est en développement depuis 2019 et a reçu déjà une commande de première saison.

Dylan Walsh fait son retour sur la CW après son rôle de père inquiet et protecteur dans la courte série Life Sentence. Il a récemment été vu dans un rôle de méchant dans Whiskey Cavalier, une autre série qui n’a eu qu’une saison.

Pour l’instant, la série Superman & Lois n’a pas de date de diffusion sur la CW mais elle est attendue pour l’automne 2020.

Source : Deadline / Crédit ©DR