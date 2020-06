Batwoman saison 2 : Kate sera-t-elle tuée ? La showrunner répond

La showrunner dévoile si Kate Kane sera tuée ou non dans la saison 2 de Batwoman.

Est-ce que Kate Kane sera tuée dans la saison 2 de Batwoman ? C’est la question que beaucoup de fans de la série se pose puisque Ruby Rose est partie et ne reviendra pas l’année prochaine.

Après l’annonce de son départ, il a été dévoilé que Kate Kane sera remplacée par un autre personnage et que la nouvelle prendra le relais de Batwoman. Ce qui inquiète certains fans, c’est de savoir si la nouvelle prendra le relais parce que Kate est morte.

Rassurez-vous, ce ne sera pas le cas, Kate ne va pas mourir, la série ne l’oubliera pas et son absence sera un mystère dans la même veine que la disparition de Bruce Wayne. Et la showrunner Caroline Dries refuse de tuer le personnage parce que cela rentrerait dans une très mauvaise habitude de la télévision : tuer une lesbienne.

Il s’agit du trope communément appelé « Bury Your Gays » qui consiste à constamment tuer des personnages LGBTQ et en particulier les lesbiennes. La série The 100 a notamment été très critiquée sur le sujet, mais cela remonte à des années.

« En tant que lesbienne qui travaille comme écrivain depuis quinze ans, je connais bien le trope « Bury Your Gays » et je n’ai aucun intérêt à y participer », a déclaré Caroline Dries, la showrunner de Batwoman, dans un communiqué publié ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Elle ajoute : « C’est pourquoi il est important pour moi en tant que showrunner de clarifier toute désinformation sur Kate Kane et la refonte de Batwoman. Comme vous, j’aime Kate Kane – c’est la raison pour laquelle je voulais faire la série. Nous ne l’effacerons jamais. En fait, sa disparition sera l’un des mystères de la saison deux. »

« Je ne veux pas révéler nos surprises, mais à tous nos fans dévoués, sachez que la justice LGBTQ + est au cœur de ce qu’est Batwoman et nous n’avons aucune intention de l’abandonner. »

Récemment, Caroline Dries a confié qu’elle a failli remplacer Kate par une autre actrice à la manière des soaps opera mais conseillée par le producteur Greg Berlanti, elle a décidé d’avoir un nouveau personnage.

Kate Kane ne mourra donc pas donc pas dans Batwoman. On attend de voir comment elle disparaitra et comment la nouvelle, Ryan Wilder, prendra le relais.

Batwoman revient en 2021 sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW