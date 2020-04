Wonder Woman 1984 : L’armure dorée et le lasso doré en images et affiches

Gal Gadot tease le film et découvrez de nouvelles images et affiches de Wonder Woman 1984.

Même s’il est repoussé, Wonder Woman 1984 reste l’un des films les plus attendus de l’année. La promo du film continue via de nouvelles images et affiches dévoilées par le magazine Empire.

Sur ces images, affiches et couvertures de magazines, on découvre l’armure dorée de Wonder Woman avec ses ailes ainsi que son lasso doré. Il y a aussi une image romantique d’elle avec Steve (Chris Pine).

Wonder Woman 1984 – Images, affiches et couvertures Empire Wonder Woman 1984 – Images, affiches et couvertures Empire Wonder Woman 1984 – Images, affiches et couvertures Empire Wonder Woman 1984 – Images, affiches et couvertures Empire Wonder Woman 1984 – Images, affiches et couvertures Empire Wonder Woman 1984 – Images, affiches et couvertures Empire Cliquez sur l'image pour l'agrandir

A propos de son personnage, Gal Gadot observe les changements entre le premier film et le second : « Dans le premier film, elle arrivait à maturité, c’était Diana qui devenait Wonder Woman. Elle était très naïve et elle ne comprenait pas les complexités de la vie. Un poisson hors de l’eau. Dans ce film, ce n’est pas du tout le cas. Diana a évolué. Elle est beaucoup plus mature et très sage. Cependant, elle est très seule. Elle a perdu tous les membres de son équipe et elle est gardée. Et puis quelque chose de fou se produit. »

Cette chose folle qui se produit, c’est probablement le retour de Steve, mort dans le premier film : « Chris faisait partie intégrante du [premier] film et de son succès. Et parce que lui, Patty et moi avons vraiment aimé travailler ensemble, nous voulions tous le retrouver. Et Patty et [co-scénariste] Geoff Johns ont trouvé la meilleure façon de servir le récit pour ramener Steve. »

Wonder Woman 1984 sort désormais le 12 août 2020.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros