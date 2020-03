Wonder Woman 1984 : Sortie repoussée au mois d’août à cause du coronavirus

Warner Bros repousse la sortie de plusieurs films dont Wonder Woman 1984 qui sortira finalement en aout.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Warner Bros décide officiellement de repousser la sortie de Wonder Woman 1984. Comme cela a été prédit il y a peu de temps, les studios ont pris la décision de changer la date de sortie. Le film sortira désormais le 14 août aux Etats-Unis au lieu du 5 juin et il sera bien dans les salles et non en VOD.

La star de la franchise, Gal Gadot, a annonce la nouvelle sur son compte Twitter : « En ces temps sombres et effrayants, je rêve d’un futur brillant où nous pourrons de nouveau partager le pouvoir du cinéma tous ensemble. Nous décalons donc la sortie de notre film WW84 au 14 août 2020. J’espère que tout le monde est en sécurité. Je vous envoie mon amour. »

In these dark and scary times, I am looking forward to a brighter future ahead. Where we can share the power of cinema together again. Excited to redate our WW84 film to August 14, 2020. I hope everyone is safe. Sending my love to you all. ❤️ pic.twitter.com/nzPUM7uQ1n

