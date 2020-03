Star Wars : Rey et Kylo Ren avaient une connexion bien avant Le Réveil de la Force

Les comics de Star Wars confirment que Rey et Kylo Ren avaient une connexion bien avant les événements du Réveil de la Force.

Kylo Ren et Rey avaient un lien bien avant les événements du Réveil de la Force.Le comic Star Wars: The Rise of Kylo Ren # 4 de Charles Soule a confirmé le début de la controversée Force Dyad.

Dans Star Wars: The Rise of Kylo Ren # 4, nous voyons enfin comment Ben Solo s’est transformé en méchant Kylo Ren. Le processus commence lorsque deux Jedi Tai et Voe tentent de ramener Solo vers la lumière après la destruction au temple Jedi de Luke. Cependant, Solo est déjà en profondeur avec les Chevaliers de Ren et le retirer s’avère presque impossible, même avec des lueurs de confusion du jeune Solo.

Ren peut sentir le questionnement au sein de Ben Solo et utilise la Force pour briser le cou de Tai, ce qui déclenche la rage de Solo. Instantanément, Solo est amené du côté obscur alors qu’il continue à tuer Ren avec un sabre laser et un éclair de force.

C’est à cette époque que l’état d’esprit et la colère fragiles de Solo envoient une ondulation dans toute la galaxie. Rey se trouve sur Jakku avec Unkar Plutt et lui demande, « avez-vous ressenti ça ? Comme une sensation de froid. » Rey n’a clairement aucune idée de ce qui se passe, mais cette scène prouve que Ben Solo et Rey étaient connectés beaucoup plus tôt.

Notez que Leia Organa a aussi ressentie son fils passer du côté obscur, ce qui lui brise le cœur.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm