Star Wars : Une nouvelle trilogie qui ferait suite à L’Ascension de Skywalker ?

Une nouvelle trilogie Star Wars post-L’Ascension de Skywalker pourrait être en préparation chez Lucasfilm.

Depuis quelques années, la franchise Star Wars a trouvé une nouvelle vie sur le petit écran avec The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, mais Lucasfilm a bien l’intention de faire revenir la saga sur grand écran.

Plusieurs films ont déjà été annoncés, notamment Rogue Squadron de Patty Jenkins, mais ce film est pour le moment repoussé à cause de Wonder Woman 3 (mais aussi pour soucis de différends artistiques). Il a aussi le film de Taika Waititi qui est pour l’instant occupé par d’autres projets et il y a un autre long-métrage qui serait dans l’esprit créatif de Kevin Feige, mais là aussi, les informations se font rares.

Selon l’ancienne journaliste de Vanity Fair Joanna Robinson, qui s’est confiée au podcast The Ringer-verse, elle a entendu des « bruits » au sujet d’une nouvelle trilogie en cours de développement actif, bien qu’elle ait également averti que « vous pouvez remplir un stade entier avec des idées qui intéressent Lucasfilm, mais qui ne sont jamais réalisées. »

Très peu d’informations sur cette trilogie supposée sont disponibles. Il est dit que ces nouveaux films dans l’univers Star Wars se dérouleraient après L’Ascension de Skywalker et mettrait en scène un nouvel Ordre Jedi. Star Wars est l’une des plus grandes franchises de films au monde, et pour cette raison, il y aura toujours de nouveaux films à venir à un moment donné dans le futur, c’est simplement une question de temps.

Ce qui serait intéressant, c’est que si ces films voient le jour, ils regarderont vers l’avenir alors que les projets de Disney+ sont actuellement tournés vers le passé. Les séries The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et les prochaines Obi-Wan Kenobi et Ahsoka font le lien entre La Revanche des Sith et Le Retour du Jedi.

Source : The Ringer-verse / Crédit ©Lucasfilm