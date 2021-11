Star Wars Rogue Squadron : Le film de Patty Jenkins repoussé à cause de Wonder Woman 3

Le film Star Wars Rogue Squadron de Patty Jenkins est repoussé à cause de Wonder Woman 3.

Le film Star Wars de la réalisatrice de Wonder Woman Patty Jenkins, a été mis en veilleuse pour le moment. En décembre dernier, Jenkins a été annoncée à la réalisation de Star Wars: Rogue Squadron pour Disney et Lucasfilm, mais aujourd’hui, Disney a retiré le titre du calendrier de production.

Le film devait entrer en préproduction d’ici la fin de l’année, en prévision d’une sortie prévue pour Noël 2023. Cependant, le calendrier de Jenkins a rendu ces délais irréalisables. L’espoir est qu’elle revienne à Rogue Squadron après avoir rempli ses engagements précédents.

Et parmi ces engagements, se trouve Wonder Woman 3. Pour le moment, il n’a pas été confirmé que Wonder Woman 3 était la cause de se report, mais c’est bien possible que ce soit le cas. Elle a aussi Cléopâtre sur le feu, un autre film dans lequel elle retrouvera Gal Gadot,

En attendant d’avoir des renseignements sur ce film Star Wars, Lucasfilm se concentre sur ses séries en live-action avec la saison 3 de The Mandalorian, sa série dérivée Le Livre de Boba Fett (en décembre), Kenobi avec Ewan McGregor, Andor avec Diego Luna ou encore Ahsoka avec Rosario Dawson.

