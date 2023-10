The Walking Dead Daryl Dixon saison 2 : Retour de Carol confirmé

Melissa McBride sera bien présente dans la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon qui sera intitulée The Walking Dead Daryl Dixon – The Book of Carol.

L’information avait déjà leakée mais elle est aujourd’hui officielle. Melisa McBride reprendra bien son rôle de Carol dans la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon qui sera intitulée The Walking Dead Daryl Dixon – The Book of Carol. La nouvelle a été annoncée durant le panel de la série au New York Comic Con.

La nouvelle suit l’apparition vocale de McBride dans le rôle de Carol dans l’épisode 5 lors d’un appel radio avec Daryl, où elle a annoncé que quelqu’un était « revenu » bien que les interférences radio aient bloqué l’identité de la personne en question.

A propos de son retour, McBride a confié : « Je savais qu’il y avait beaucoup plus à raconter sur l’histoire de Carol, car je l’ai sentie si perturbée la dernière fois que nous l’avons vue, alors qu’elle regardait son meilleur ami, Daryl, partir. Séparés ou (espérons-le !) ensemble, leurs histoires sont profondes et je suis très excitée de continuer le voyage de Carol ici. Cette équipe de conteurs a fait un travail incroyable pour amener ces deux personnages établis dans un monde entièrement nouveau pour eux, et j’adore ces découvertes. »

Les retrouvailles de Daryl et Carol sont la dernière étape d’un chemin long et sinueux pour le spin-off. La série initialement prévue pour mettre en vedette Reedus et McBride a été annoncée pour la première fois en septembre 2020. Cependant, en avril 2022, il a été révélé que le spin-off serait tournage en Europe et que McBride avait abandonné le projet parce que « déménager en Europe devenait logistiquement intenable pour Melissa à ce moment-là », selon un communiqué d’AMC.

Actuellement en production en Europe grâce à un accord intérimaire accordé par le syndicat des acteurs en grève SAG-AFTRA après avoir conclu un accord avec AMC Networks pour ses séries fin août, The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol devrait faire ses débuts en 2024.

En attendant, la première saison de The Walking Dead : Daryl Dixon se termine ce dimanche sur AMC.

Source : Deadline / Crédit ©AMC