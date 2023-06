The Walking Dead Daryl Dixon : Melissa McBride (Carol) fera finalement une apparition

Melissa McBride, alias Carol Peletier, fera finalement une apparition dans la série spin-off The Walking Dead Daryl Dixon. Jeffrey Dean Morgan dénonce les fans toxiques.

Que les fans de The Walking Dead se réjouissent, Melissa McBride apparaitra finalement dans la série spin-off The Walking Dead Daryl Dixon. Elle devait initialement apparaitre en duo avec Norman Reedus avant de se retirer du projet mais finalement, elle sera présente dans la série.

A l’époque de l’annonce du départ de McBride, certains fans avaient montré leur mécontentement de manière assez toxique en ligne, s’en prenant à Reedus et aujourd’hui, Jeffrey Dean Morgan dénonce leur comportement en se moquant d’eux.

L’acteur de Dead City a posté une image de McBride et Reedus sur le tournage (prise par un compte de fan français) en écrivant sur un ton moqueur : « Eh bien, eh. Nous sommes désolés, Norman… de t’avoir parlé de tout un tas de conneries alors que nous pensions que Melissa ne faisait pas [la] série ! … cela devait être en préparation depuis des lustres ! »

Il précise que c’était bien prévu « depuis le début » et ajoute « c’est super de voir ces deux-là ensemble ! J’ai hâte ! »

Well well. We’re sorry Norman… fer talking oodles of shit to you when we thought melissa wasn’t doing show! Golly… this must of been in the works for ages! (Twas from start) Goddamn it’s great seeing these two together! Can’t wait! Xojd pic.twitter.com/yYwyTq5hAG

— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) June 22, 2023