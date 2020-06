Matrix 4, Godzilla vs Kong et d’autres films reportés ou retirés du calendrier

Warner Bros change les sorties de Matrix 4, Godzilla vs Kong, Tom & Jerry et The Witches.

Après Wonder Woman 1984 et Tenet, c’est au tour de Matrix de voir sa sortie reportée par les studios Warner Bros. Alors que le film de Lana Wachowski était attendu pour le mois de mai 2021, il est repoussé au 1er avril 2022. C’est dont un report de presque un an pour le film qui aura plus de temps pour se peaufiner.

Avec Matrix qui ne sort plus au printemps 2021, Warner Bros a décidé de donner cette date du 21 mai 2021 à Godzilla vs Kong. Ce film était prévu pour le mois de novembre 2020. Autre changement, le film d’animation Tom & Jerry ne sortira plus pour les fêtes de fin d’année, il est reporté au 5 mars 2021.

Les studios ont aussi déplacé la sortie du film The Witches de Robert Zemeckis avec Anne Hathaway. Pour le moment, ce film est complètement retiré du calendrier alors qu’il devait sortir en octobre 2020.

Pour finir, un autre long-métrage, un film d’horreur sans titre qui devait sortir en mars 2021 sortira le 4 juin 2021 et un autre film sans titre qui devait sortir le 16 octobre 2021 est aussi complètement retiré du calendrier des sorties.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros