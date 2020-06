Wonder Woman 1984 et Tenet : Sorties (encore) repoussées

Wonder Woman 1984 voit encore sa sortie repoussée de deux mois et Tenet sortira deux semaines plus tard.

Les sorties de films continuent encore et toujours d’être repoussées. Alors que Wonder Woman 1984 devait sortir au mois d’août après avoir déjà été repoussée maintes fois, le film est désormais annoncé pour le mois d’octobre 2020.

A l’origine, Warner Bros avait annoncé le film pour décembre 2019 puis l’avait avancé à novembre 2019 avant de le repoussé au mois de juin 2020. Mais la pandémie a forcé a repoussé le film au moins d’août. Désormais, il faudra attendre jusqu’en octobre. La date américaine est fixée au 2 octobre.

La réalisatrice a réagit sur Twitter : « J’aurais aimé que nous partagions notre film hier, mais il y a des choses plus importantes qui se passent dans notre monde sur lesquelles nous préférerions que vous vous concentrer pour l’instant. Merci à nos fans d’être si géniaux à nos côtés. Je ne peux pas attendre que vous le voyiez! Envoi d’amour et de guérison au monde. Rendez-vous le 2 octobre !! »

Wish we were sharing our film yesterday but there are more important things going on in our world we’d rather you focus on for now. Thank you to our fans for being so great, by our sides. Can’t WAIT for you to see it! Sending love and healing to the world. See you October 2nd!! pic.twitter.com/BuOjMnlFsQ

— Patty Jenkins (@PattyJenks) June 12, 2020