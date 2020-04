The Flash saison 6 : Des « conséquences épiques » pour Barry et Iris

Le showrunner de The Flash tease des conséquences épiques pour Barry et Iris dans le reste de la saison 6. Spoilers

Cela fait des mois qu’une fausse Iris circule sans se faire remarquer dans The Flash. Personne n’a remarque que la vraie Iris a disparue et a été remplacée par une version miroir qui n’a pas de bonnes intentions. Avec la séparation brutale de Barry et Iris la semaine dernière, notre héros se pose enfin des questions sur le comportement de son épouse.

Cette semaine, il semble que Barry va découvrir la vérité. Mais cela va avoir des répercussions sur la vraie relation « WestAllen ». Dans une interview à TVGuide, Eric Wallace, le showrunner, confie que ce ne sera pas facile : « Vous avez vu l’aperçu de cette semaine. Je suis sûr que Barry va découvrir la vérité cette semaine, et bon sang, il a des conséquences énormes et épiques. »

Cependant, le couple devrait sortir de toute cette affaire plus solide parce que leur amour est plus fort que tout : « « Disons simplement que l’amour de Barry et Iris est si fort, qu’il transcende littéralement les frontières, même les dimensions. Cela signifie que parfois vous n’avez pas à être dans la même pièce pour travailler ensemble pour vaincre les méchants. »

Les propos du showrunner devraient soulager les fans du couple, mais il y a encore pas mal d’obstacles avant qu’ils soient réunis. Barry perd sa vitesse et il est face à une méchante différente des autres. Elle est différente parce que dans le fond, elle n’est pas une mauvaise personne.

« À bien des égards, nous ne le réalisons pas encore, mais Eva McCulloch, est différente de tous les adversaires que le Flash a jamais rencontrés », a déclaré Wallace. « Parce que si vous y pensez, bouger dans le Mirrorverse et bouger à la vitesse de la lumière, vous êtes vous-même ultra-rapide. Qu’est-ce que cela signifie pour The Flash ? Je pense que ce que Barry va découvrir, c’est qu’Eva va être un peu plus difficile à attraper quand elle finira par atteindre son objectif, qui est de tuer son mari … »

Il ajoute : « Il y a une raison pour laquelle Eva est dans le miroir et pourquoi Blackhole et Eva ont été choisis comme – je ne les appellerai même pas méchants – je vais les appeler co-adversaires parce qu’Eva n’est pas si mauvaise que ça. C’est une bonne personne, elle est juste un peu malavisée. Et tout cela finit par être lié à la force de vitesse artificielle, qu’ils essaient de construire. Et en fait, vous en aurez un premier aperçu [cette semaine.] Vous aurez un premier aperçu de leurs progrès pour Team Flash sur la Speed Force artificielle. »

Il semble que le Mirorverse pourrait être la clé pour créer la nouvelle Speed Force.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

Source : TVGuide / Crédit ©CW