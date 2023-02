Superbowl 2023 : Bande-annonces et teasers cinéma

Toutes les bandes annonces et teaser cinéma du SuperBowl dévoilés cette nuit.

Cette nuit, le traditionnel match du Superbowl s’est accompagné de son lots de pubs exclusives, concert de mi-temps mais aussi ses habituelles bandes annonces exclusives pour les prochaines sorties cinéma de l’année. Si certains studios ont été un peu frugal vis à vis de leur bandes annonces, plusieurs grosses sorties de franchises ont été réveillée à l’occasion de la célébration annuelle américaine.

Découvrez ci-dessous, toutes les bandes annonces cinéma du SuperBowl. A noter que la bande annonce de The Flash et Les Gardiens de la Galaxie volume 3 sont à découvrir ici et ici.

Fast Furious X

Après bien des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé de vengeance est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à qui Dom ait jamais tenu.

Le casting comprend Jason Statham, Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Brie Larson, Jason Momoa et Charlize Theron. Le film est prévu en salle le 17 mai 2013.

Indiana jones 6 et le cadran de la destinée

Le film se déroule en 1969, 12 ans après Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, en pleine course à l’espace. Indy, qui est à la recherche d’un objet bien spécifique, découvre que d’anciens nazis sont impliqués dans cette course aux étoiles et qu’ils travaillent pour la NASA. Une partie du film se déroulera à New York le 13 août 1969, alors qu’on y fête le retour des astronautes d’Apollo 11. On sait également que l’acteur Mads Mikkelsen interprètera Voller, un scientifique inspiré de Wernher Von Braun, un ingénieur nazi qui a réellement existé et qui a bien travaillé pour la NASA.

Réalisé par James Mangold, avec au casting Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, et Mads Mikkelsen d’après un scénarrio de Philip Kaufman, George Lucas Indiana jones 6 et le cadran de la destinée sortira en salle le 28 juin 2023.

Creed III

Réalisé par Michael B Jordan, Creed III revient sur l’idole de la box et sa famille. Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

D’après un script de Ryan Coogler et Zach Baylin, Creed III sortira le 1er Mars 2023 avec à son casting bien évidemment Michael B. Jordan, mais aussi Tessa Thompson, Jonathan Majors.

Scream 6

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-York personne ne vous entendra crier…

Prévu en salles le 8 mars 2023, Scream 6 est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett avec à son casting : Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion et Jenna Ortega.

Transformers : Rise of the Beast

Transformers : Rise of the Beasts renoue avec l’action et le grand spectacle qui ont séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers – les Maximals – se joindront aux Autobots dans l’éternelle bataille qu’ils livrent face aux Decepticons.

Réalisé par Steven Caple Jr. e film est prévu en salle pour le 7 juin 2023

65- La Terre d’avant

Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa l’unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues peuplées de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie.

Avec Adam Driver, réalisé par Scott Beck et Bryan Woods, 65- La terre d’avant est prévu en salles pour le 15 mars prochain.

Air Ben Affleck

Sonny Vaccaro, le directeur du marketing sportif de chez Nike poursuit sans relâche Michael Jordan pour conclure un partenariat historique, avec son acolyte, Phil Knight, milliardaire et cofondateur de Nike.

Réalisé par l’acteur en personne, Ben Affleck, Air est prévu en salle pour le 5 Avril 2023.

Crédit photos : ©droits réservés