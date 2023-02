The Flash : Deux Barry et deux Batman pour le prix d’un dans un premier trailer

Découvrez la bande annonce de The Flash avec Ezra Miller à l’occasion du SuperBowl

Ca y est, elle est enfin là, la bande annonce du film The Flash, dans la peau d’Ezra Miller, attendu depuis plusieurs années, notamment depuis son apparition dans Justice League, vient d’être mise en ligne à l’occasion du traditionnel SuperBowl.

Une première mise en bouche pour le dernier film du DCU avant la nouvelle stratégie des studios Warner, vis-à-vis du DCEU et sa cohérence qui s’accompagne d’un poster officiel, avec le super-héros de dos, dans ce qui pourrait bien être la Batcave de l’un des deux Batmans (men?) du film, avec pour tagline : « Words Collide » ou « Les Mondes s’entrechoquent » dans la langue de Booba.

Une bande annonce qui confirme que l’arc suivi pour le film sera bien celui des comics Flashpoint et la speedforce, avec deux Barry pour le prix d’un, deux Batman, et Supergirl en chair et en vol, mais aussi le retour d’un vilain mythique : le général Zod.

Des images assez explicites sur les enjeux de l’intrigue, puisqu’elles exposent clairement les actions de Barry vis-à-vis de son passé et le meurtre de sa mère, leurs conséquences sur plusieurs univers différents, notamment avec ses voyages dans le temps mais aussi d’autres version de la Terre.

Des voyages dans le temps qui auront pour conséquence même dans certaines versions du multivers, de mondes sans métahumains, et donc sans super-héros.

Le film – qui doit servir de réinitialisation de l’univers DC avant les films imaginés et en préparation par les deux nouveaux directeurs des studios, James Gunn et Peter Safran – reprend des personnages et acteurs chers des multiples films des franchises DC, pour mieux établir l’existence d’un multivers, permettant ainsi d’inscrire les films dans un univers DC cohérent, bien qu’étendu.

Ben Affleck et Michael Keaton reviendront dans leurs rôles de Batman et le film introduira également Sasha Calle en tant que Supergirl, qui semble aussi farouche qu’impressionnante.

The Flash d’après un scenario de Christina Hodson (Birds of Prey) et Joby Harold (Army of the Dead, Obi-Wan Kenobi) est réalisé par Andrés Muschietti avec Henry Braham à la photographie (habitué des films James Gunn), sortira en salles en France le 14 juin 2023.

The Flash : 1ère Bande Annonce officielle



crédit photo : ©DC/Warner Bros Entertainment