Les Gardiens de la Galaxie 3 : Nouvelle affiche et bande-annonce du Superbowl

Découvrez une nouvelle affiche ainsi que la bande-annonce pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, dévoilée durant le Superbowl.

Comme chaque année, l’événement du Superbowl amène son lot de bandes-annonces de films attendus pour les mois à venir. Parmi les plus attendue, on trouve celle des Gardiens de la Galaxie Volume 3, le dernier film Marvel de James Gunn, qui sera dans les salles au printemps.

Cette nouvelle bande-annonce prépare les fans de la franchise pour une dernière aventure qui s’annonce pleine d’émotion. Ces nouvelles images montrent Adam Warlock joué par Will Poulter et le méchant High Revolutionary joué par Chukwudi Iwuji. Le trailer tease aussi l’histoire d’origine de Rocket Raccoon, y compris sa petite amie Lylla, qui semble clairement être liér à High Revolutionary et sa volonté de créer un monde parfait.

Une nouvelle affiche a aussi été dévoilée, elle est à voir ci-dessous

Le troisième volume se déroule après les événements de Thor: Love and Thunder, et il comprend l’équipage habituel, à savoir Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) de retour pour une dernière fois. Notez aussi que la révélation de Borat, Maria Bakalova, double Cosmo the Space Dog, vu dans Joyeuses Fêtes.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sort le 3 mai 2023 en France.

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 – Bande-annonce VF

Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 – Bande-annonce VOST