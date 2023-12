Superman Legacy : James Gunn nie le casting de Kurt Russell en Jor-El

James Gunn met fin à la rumeur sur le casting supposé de Kurt Russell en tant que Jor-El dans Superman Legacy.

James Gunn s’est une fois de plus rendu sur les réseaux sociaux pour démentir une rumeur sur son prochain projet très attendu Superman Legacy, répondant à la question de savoir si Kurt Russell apparaîtra dans le film dans le rôle de Jor-El.

La réaction de Gunn aux rumeurs est survenue quelques jours seulement après que Russell lui-même ait exprimé sa surprise d’avoir été mentionné en relation avec le rôle.

Un fan a demandé à Gunn, sur son compte Threads, si l’inclusion de Russell dans le casting du film sur IMDb était correcte. Gunn, qui a travaillé avec l’acteur sur Les Gardiens de la Galaxie 2, a répondu en disant :

« J’adore travailler avec Kurt et le diriger. Un gars hilarant, amusant et talentueux. Mais non, cela n’a jamais été discuté. »

Le moulin à rumeurs continue de tourner lorsqu’il s’agit des spéculations autour du prochain film DCU de James Gunn, mais Kurt Russell lui-même n’avait « jamais entendu cela » auparavant.

En plein promotion pour la série d’Apple TV+ Monarch : Legacy of Monsters, Kurt Russell a été interrogé sur la possibilité de jouer le père biologique de Superman dans le film de Gunn. Dans une interview avec ComicBook.com, l’acteur a répondu : « Ouais ! Ouais, je vais me mesurer à Marlon Brando ! »

Kurt Russell et son fils Wyatt ont tous deux éclaté de rire lorsque l’acteur de 72 ans a abordé de manière comique la rumeur selon laquelle il jouerait Jor-El dans Superma Legacy, tout en faisant référence au travail de Brando dans le film Superman de 1978.

Russell a poursuivi en disant : « Je veux dire, il y avait quelque chose de génial dans la façon dont il [Brando] regardait autour de lui – je m’en fiche qu’il regarde ses répliques – il est tout simplement trop génial à regarder ! Mais vous savez quoi : nous ne savons pas grand-chose sur Jor-El. Il existe peut-être une version – je n’ai jamais entendu cela – donc je ne sais pas. Mais c’était génial de travailler avec James Gunn, donc on ne sait jamais. »

Cela étant dit, Kurt Russell serait un bon choix pour le rôle le Jor-El et sachant que Gunn aime travailler avec les mêmes acteurs, ce n’est pas impossible. Mais pour le moment, Gunn nie le casting de l’acteur.

En attendant de savoir qui jouera Jor-El, à l’affiche de Superman Legacy on trouve David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane.

L’ensemble comprend également Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster.

Le tournage du long métrage démarrera au début de l’année prochaine et sa date de sortie est toujours fixée au 11 juillet 2025.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR