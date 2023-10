Daredevil Born Again : Marvel renvoie l’équipe créative et repense sa stratégie série

Marvel renvoie l’équipe créative de Daredevil Born Again et repense complètement sa manière de faire des séries pour Disney+.

Fidèle à son titre, Daredevil : Born Again va bientôt (encore) renaître. La série Marvel, destinée à poursuivre les aventures de Charlie Cox dans le rôle du super-héros aveugle Matt Murdock, fait l’objet d’une refonte complète. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer que le studio s’était séparé des scénaristes en chef Chris Ord et Matt Corman.

La production de la série de 18 épisodes a été suspendu en juin en raison de la grève des scénaristes, donnant aux dirigeants – dont le président de Marvel Studios, Kevin Feige – le temps de revoir les images. Après avoir décidé que la série ne fonctionnait pas, le studio recherche désormais de nouveaux scénaristes et réalisateurs pour le projet. Apparemment, certains éléments de la série originale seront conservés, Corman et Ord étant crédités en tant que producteurs exécutifs, mais Daredevil : Born Again prend finalement dans une nouvelle direction créative.

Selon le rapport, la version de Corman et Ord de la série ressemblait à une version procédurale plutôt qu’à la version sanglante et pleine d’action de Daredevil qui existait sur Netflix avant de passer à Disney+. Cox n’aurait apparemment pas enfilé son costume de Daredevil avant le quatrième épisode du reboot.

La situation a également inspiré des changements plus importants chez Marvel Television en général. Daredevil : Born Again est loin d’être la première production en difficulté pour le studio : Moon Knight, She-Hulk et Secret Invasion ont subi leurs propres refontes majeures, y compris des échanges de scénaristes en chef.

À l’avenir, Marvel prévoit de suivre un processus de production télévisuelle plus traditionnel, notamment en embauchant des showrunners qui écriront des pilotes et montreront des bibles. Le studio a également exprimé le désir de s’éloigner des séries limitées et de se tourner vers la télévision sérialisée multi-saisons.

Charlie Cox, Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal reviendront tous pour reprendre leurs rôles respectifs de la série originale en tant que Matt Murdock, Wilson Fisk et Frank Castle. Les autres membres confirmés du casting incluent Michael Gandolfini dans le rôle de Daniel Blade, Margarita Levieva dans le rôle de Heather Glenn, Sandrine Holt dans le rôle de Vanessa Fisk, Nikki M. James dans le rôle de Kirsten McDuffie, Genneya Walton dans le rôle de BB Urich, Clark Johnson dans le rôle de Cherry, Arty Froushan dans le rôle de Buck Cashman et Zabryna Guevara dans le rôle de Sheila Rivera.

