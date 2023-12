DC Universe : James Gunn répond aux critiques du casting de Sean Gunn en Maxwell Lord

James Gunn répond aux critiques du casting de son frère Sean Gunn dans le rôle de Maxwell Lord, précédemment joué par Pedro Pascal.

La semaine dernière, Deadline a annoncé que James Gunn avait casté son frère Sean Gunn dans le rôle de Maxwell Lord dans son nouvel univers DC, un méchant précédemment incarné par Pedro Pascal dans Wonder Woman 1984.

Les sources du site ne savent pas si le personnage fera réellement une apparition dans Superman : Legacy, mais il « sera référencé en arrière-plan », avant de faire des apparitions dans de futurs projets.

Cette nouvelle n’a pas fait l’unanimité parmi les fans qui accusent le réalisateur d’avoir met quand il a dit qu’aucun acteur ne jouera plusieurs rôles dans le DCU. James Gunn a répondu aux critiques en ligne concernant sa décision de donner un nouveau rôle à son frère.

Sean Gunn a participé à de nombreux films écrits ou réalisés par son frère James Gunn, et il semble qu’il va continuer à le faire après avoir apparemment joué un nouveau rôle de méchant au sein du DCU.

Bien sûr, Sean Gunn fait déjà partie de l’univers développé par son frère et Peter Safran, fournissant la voix de Weasel dans Creature Commandos, un rôle qu’il reprendra apparemment dans tout projet d’action réelle à l’avenir, mais cela ne l’a pas empêché de se voir confier un autre rôle à l’écran selon un rapport de Deadline.

Sur le réseau social Threads, James Gunn a répondu aux critiques : « J’ai dit très clairement que les acteurs ne joueront généralement qu’un seul personnage à l’écran, et j’ai dit, dans la même réponse, que pour les doubleurs, ce n’est pas pareil. Sean, Alan Tudyk, Maria Bakalova, Steve Agee, etc. jouent tous plusieurs rôles dans Creature Commandos. Cela ne veut pas dire qu’ils ne joueront pas différents personnages à l’écran. Alors, pourquoi avez-vous (et une poignée d’autres) désespérément besoin de croire que je mens et que vous semblez délibérément ignorer certaines parties de ce que j’ai dit ? »

Sean Gunn a joué Weasel pour la première fois dans The Suicide Squad de James Gunn, portant une combinaison de capture de mouvement et prêtant sa voix au personnage. Cependant, le rôle lui-même n’était pas substantiel, le personnage mourant en apparence dans les premières minutes du film, pour se révéler vivant dans la scène post-générique du film. Cependant, il a également joué un deuxième rôle de Calendar Man dans le film.

Gunn a été annoncé comme faisant partie du casting vocal de Creature Commandos lorsque son frère a présenté la première vague de films et de séries à venir en tant que nouveau DCU.

Maxwell Lord a fait sa première apparition dans Justice League #1 en 1987, d’abord en tant qu’associé du groupe de super-héros de DC et en aidant à former Justice League International. Cependant, il est rapidement devenu un méchant et a même acquis ses propres superpouvoirs dans le crossover Invasion à savoir la capacité de contrôler les esprits. Que cela fasse partie de l’apparition du personnage dans le DCU est quelque chose que nous ne découvrirons probablement pas avant quelques années.

James Gunn s’est fréquemment entouré d’acteurs avec lesquels il a travaillé à maintes reprises et il ne semble pas vouloir changer cette habitude de sitôt. Son frère est une valeur pour lui et il continuera de le caster autant qu’il le peut.

Source : Deadline / Crédit ©DR