Loki saison 2 : La série sauveuse de la Phase 5 du MCU ?

Le score Rotten Tomatoes de Loki saison 2 est une grande victoire pour l’univers cinématographique Marvel après une tendance à la baisse des scores des critiques pour les films et séries de la phase 5 du MCU.

La première saison de Loki était l’une des séries du MCU les mieux notées sur Disney+, mais les séries qui sont arrivées depuis n’ont pas été aussi bien reçues. Les critiques positives et la note de 90% de la saison 2 de Loki sont ainsi un bon signe pour la franchise multiversale.

Le MCU a obtenu 25 scores consécutifs « certifiés frais » sur Rotten Tomatoes avant qu’Eternels ne mette fin à ce succès quasi sans précédant avec une note seulement à 47%. La phase 4 était la moyenne la plus basse du MCU à ce jour avant que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ne lance la phase 5 avec un score aussi médiocre de 47%, ce qui rend la moyenne de la phase 5 encore plus basse, et les séries de la phase 5 de Disney+ n’ont pas fait beaucoup mieux.

She Hulk a terminé les séries Disney+ de la phase 4 avec le score le plus bas jamais enregistré pour une série MCU à 77 %, et Secret Invasion est la première série Disney+ à obtenir un score aussi bas que 54%, donc 90% pour Loki (jusqu’à présent) est une amélioration remarquable. De plus, le score du public est de 94%.

Evidemment, on garde en tête que les scores de Rotten Tomatoes ne sont pas toujours représentatifs de la vérité des critiques, mais c’est un baromètre qui peut servir à prendre la température globale de l’appréciation d’une série ou d’un film.

La première saison de Loki est également l’une des séries du MCU les plus populaires sur Disney+, le public et les critiques sont donc prêts à accueillir son retour, surtout après que le final de la saison a ouvert le multivers, se terminant par un cliffhanger.

Le MCU a eu du mal à s’éloigner de ses personnages des phases 1 à 3, ce qui coïncide avec son expansion sur le petit écran avec les séries Disney+. Le PDG de Disney, Bob Iger, a même suggéré que l’expansion rapide des séries en streaming était à l’origine d’une baisse de qualité. Bien que la majorité des séries en streaming du MCU sur Disney+ aient été bien accueillies, il est toujours difficile de maintenir un contrôle de qualité avec le volume considérable de production des studios Marvel. Retrouver le succès avec Loki est massif pour le MCU sur petit écran, mais l’impact pourrait s’étendre au grand écran alors que le MCU cherche à reprendre pied.

Est-ce que le succès de Loki sur le petit écran le fera revenir sur le grand ? On attend de voir parce que la saison ne fait que commencer. La phase 5 du MCU a encore une bataille difficile sur plusieurs fronts, mais en ce qui concerne les récentes critiques moins positives de la franchise, le score de Loki est un pas dans la bonne direction.

