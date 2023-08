Wonder Woman 3 n’est pas en développement malgré la déclaration de Gal Gadot

Le film Wonder Woman 3 n’est pas en développement malgré les déclarations récentes de Gal Gadot.

Gal Gadot aurait parlé un peu trop vite. Récemment, l’actrice a déclaré qu’elle était en contact avec James Gunn pour un possible troisième film Wonder Woman. Cependant, un nouveau rapport contredit Gadot et dit que cette suite n’est pas en développement.

Alors qu’un reboot massif de l’univers DC est activement en route chez DC Studios et Warner Bros, Gadot a pris les fans de court lorsqu’elle a révélé que Wonder Woman 3 était en préparation même après que Patty Jenkins ait quitté le projet. Cela a également causé beaucoup de confusion quant à ce que DC Studios conserverait de l’ancien DCEU.

Selon de nouveaux articles de Collider et Variety, DC Studios ne travaille pas activement sur Wonder Woman 3 à quelque titre que ce soit. Au moment de la publication, James Gunn n’a fait aucun commentaire sur aucun de ses comptes de réseaux sociaux à propos de Wonder Woman 3 depuis que Gadot en a parlé pour la première fois.

Si tout de fois un film Wonder Woman 3 voyait le jour avec Gadot, il pourrait se dérouler en dehors du canon du DCU de James Gunn et devenir une histoire « Elseworlds ». Cependant, sachant que la série Paradise Lost dans le monde des Amazones est actuellement en développement, on imagine que Gunn va complètement rebooter cet univers de Themyscira. Gardez tout de même en tête que Paradise Lost est une série préquelle qui se passe bien avant la naissance de Diana.

Espérons que Gunn, ou même Gadot elle-même, clarifiera la situation dans les semaines à venir, car il semble peu probable que cette dernière mente sur le fait d’avoir eu une réunion avec DC Studios. On se demande tout de même pourquoi Gunn n’a pas commenté juste après la publication de sa déclaration initiale, car il est généralement très doué pour confirmer ou nier les nouvelles via ses réseaux sociaux.

Pour l’instant, le temps nous dira si Gadot obtiendra son film Wonder Woman 3 ou même si elle continue en tant qu’héroïne emblématique de la Justice League.

Sources : Variety, Collider / Crédit ©Warner Bros