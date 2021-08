The White Lotus : HBO renouvelle la série avec un twist

Contre toutes attentes, la série The White Lotus reviendra bien pour une saison 2.

Alors qu’elle devait être une série limitée, The White Lotus reviendra finalement pour une seconde saison. L’hôtel resort n’a donc pas fini de voir défiler de riches vacanciers qui se croient tout permis face à des employés dépassés.

Cependant, ce ne sera pas exactement le même hôtel White Lotus. En effet, HBO a annoncé que la saison 2 quittera Hawaï. « Le prochain chapitre de The White Lotus laissera Hawaï derrière lui et suivra un autre groupe de vacanciers alors qu’ils se rendent dans une autre propriété de White Lotus et s’installent temporairement parmi ses habitants, » écrit la chaine dabs un communiqué.

Cela signifie qu’un nouveau casting sera présent pour la saison 2, à moins que le créateur Mike White ne parvienne à faire revenir certains des personnages.

Pour rappel, la saison 1 de The White Lotus met en vedette Murray Bartlett, Natasha Rothwell Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Brittany O’Grady, Sydney Sweeney. Steve Zahn, Lukas Gage, Fred Hechinger, Kekoa Kekumano et Molly Shannon.

Le final de The White Lotus sera diffusé ce dimanche 15 aout sur HBO et dès le lendemain sur OCS. On ne dira rien, mais le final révèlera qui se trouve dans le cercueil vu dans le premier épisode.

