The White Lotus : Satire caustique et meurtre au paradis

Critique de The White Lotus, nouvelle mini-série HBO qui commence au paradis mais risque bien de se terminer en enfer !

HBO vient de lancer The White Lotus, une nouvelle comédie dramatique satirique assez amusante mais aussi plutôt sombre, sous fond de meurtre mystérieux. Écrite et réalisée par Mike White (Enlightened), les événements de la série se déroulent au cours d’une semaine fatidique dans un complexe de luxe hawaïen alors que les vies de la nouvelle vague d’invités s’entrelacent de manière insidieuse.

Et c’est un casting assez alléchant qu’offre la série avec entre autres Jake Lacy (Mrs America), Alexandra Daddario (Why Women Kill), Sydney Sweeney (Euphoria), Lukas Gage (Love Victor), Brittany O’Grady (Star), Jennifer Coolidge (2 Broke Girls), Connie Britton (Dirty John, Nashville), Steve Zahn (The Good Lord Bird, Treme), Natasha Rothwell (Insecure) et Murray Bartlett (Looking).

Trouble in Paradise

La série s’ouvre avec Shane, joué par Jake Lacy, assis dans un terminal d’aéroport, le regard perdu. Nous apprenons par d’autres voyageurs indiscrets qu’il y a eu un meurtre au White Lotus, l’hôtel où Shane vient de terminer son séjour. Clairement, les premières minutes de la série laisse entendre que c’est sa jeune épouse Rachel (Daddario) qui est dans le cercueil, mais est-ce vraiment le cas ? Ce serait bien trop facile, n’est-ce pas ?

La série fait ensuite immédiatement un flashback une semaine plus tôt alors que les vacanciers arrivent à leur hôtel resort. Ils sont accueillis par le staff, mené par Armand (Bartlett), le manager du White Lotus et la nouvelle Lani (Jolene Purdy, WandaVision). Et sans en dire trop, Lani va créer la surprise pour son premier jour de travail, forçant Armand à porter un peu plus attention à ses employés…enfin pendant quelques minutes.

La série présente également la famille Mossbacher avec Mark (Zahn) et Nicole (Britton) en vacances avec leur fils Quinn (Fred Hechinger), leur fille cynique Olivia (Sweeney) et sa meilleure amie, Paula (O’Grady). Mark pense avoir un cancer des testicules et passe du temps avec son Quinn tandis que les filles passent leur temps à la piscine et se moquent de Rachel, la jeune femme en lune de miel avec son mari insupportable Shane.

Il y a également Tanya jouée par l’excellente Jennifer Coolidge qui est là pour faire le deuil de sa mère et qui va s’attacher un peu trop à Belinda (la touchante Natasha Rothwell), la responsable du spa, qui va l’aider à se détendre. Jennifer Coolidge est la vraie star de la série, elle vole la vedette à tous les autres à chacune de ses apparitions. Elle est un véritable régal et offre des moments mémorables.

Série parfaite pour l’été

Le premier épisode établie assez bien chaque personnage et permet de voir se dessiner leur personnalité plutôt rapidement et avec seulement 6 épisodes, c’est une bonne chose. Cependant, après avoir visionnés les 6 épisodes en question (disponibles pour les critiques), on aurait aimé un peu plus d’introspection pour certains personnages et une meilleure justice.

The White Lotus est une série difficile à catégoriser. C’est un « murder mystery » mais c’est aussi une satire sur les gens riches privilégiés et leurs excentricités au milieu d’un staff d’employés modestes qui doivent faire face à leurs exigences. C’est une comédie avec des éléments dramatiques, mais le côté sous les tropiques donne une sensation légère estivale, c’est donc la série parfaite pour les vacances d’été.

Le plein de talent

Mike White sait y faire dans le genre étrange et l’humour qui met mal à l’aise, avec une pointe de crise d’existentielle. Son regard sur ces personnes privilégiés et les employés de cet hôtel est intéressant à voir, cependant il manque parfois d’un peu plus de profondeur. Mais les acteurs sont fabuleux, le cast est très bien choisi et chacun y apporte son talent, notamment Murray Bartlett parfait en gérant imprévisible et faussement lèche-cul ou encore Molly Shannon qui débarque plus tard dans la série en mère surprotectrice et envahissante.

Le premier épisode de The White Lotus est prometteur, la série s’annonce comme un joli bijou, une série acide comme on les aime, avec des vacances de rêve dans un hôtel de luxe au paradis qui vont tourner au cauchemar.

The White Lotus, c’est chaque lundi sur OCS.

Crédit ©HBO