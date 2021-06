Loki : Un lien à WandaVision expliquerait l’énorme impact sur la suite du MCU

Une connexion entre WandaVision et Loki pourrait bien mettre en place la prochaine étape dans Doctor Strange 2 et le reste du MCU.

Peu de temps avant le lancement de Loki, le président de Marvel, Kevin Feige, a déclaré que la série aurait un impact encore plus grand que les autres séries Marvel sur le reste du MCU. Comme le premier épisode de Loki l’a montré, la série est très ambitieuse et elle introduit un nouvel organisme dans cet univers : la Time Variance Authority ou TVA.

La TVA, qui détient Loki sous sa garde, existe de tout temps, œuvrant pour préserver le « flux temporel sacré » et le protéger des variants, au nom des êtres cosmiques divins connus sous le nom de Gardiens du Temps. Les politiques de la TVA sont brutales, efficaces et nécessaires. Mais Loki, cette version du personnage étant celui qui s’est échappé avec le Tesseract dans Avengers : Endgame pendant le casse des Avengers, est un atout potentiel, bien qu’il s’agisse également d’un variant. Son existence menace de déstabiliser la chronologie sacrée et de créer le chaos, mais cela pourrait aussi être la chose qui la sauve et lui permet de tracer une nouvelle voie.

Tous ces voyages dans le temps et ces préoccupations de multivers sont grandement facilités par Miss Minutes (Tara Strong), une horloge anthropomorphe numérique animée, qui livre une exposition de manière intelligente et joyeuse. C’est la vidéo de Miss Minutes que les fans de Marvel se retrouveront probablement à regarder plusieurs fois alors qu’elle met en place les enjeux et les liens avec WandaVision et même le prochain Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Comme l’explique Miss Minutes, lorsqu’un variant effectue une certaine action qui s’écarte de du flux temporel sacré, un point Nexus est créé et une branche de réalité se forme. Si cette branche n’est pas traitée par les Gardiens du Temps pendant trop longtemps, elle sera mise de côté et créera un univers séparé, un multivers.

Wanda, clé de voûte

Comme le pointe THR, qui est à l’origine de cette théorie, le septième épisode de WandaVision, contient une publicité pour les antidépresseurs Nexus. Cet easter egg était lié à l’histoire de Wanda dans les comics en tant qu’être Nexus, ce qui signifie qu’elle est la clé de voûte du multivers, en raison de sa capacité à modifier la réalité et le flux du temps. Les Êtres Nexus comme Wanda sont soigneusement évalués par nul autre que la TVA. Et dans le cas de Wanda, il a été prophétisé qu’elle porterait un enfant qui deviendrait l’un des grands êtres de l’univers, avec la capacité de refaire entièrement le cosmos.

Alors que cette prophétie, prédite dans Avengers: Forever No. 8 de Kurt Busiek, Roger Stern et Carlos Pacheco, n’a pas été abordée dans le comics depuis 1999, le fils de Wanda, Billy Maximoff, est le parfait candidat. Cela ajoute certainement une autre urgence à la quête de Wanda pour localiser Billy (Julian Hilliard) et Tommy (Jett Klyne) dans le MCU, qui se poursuivra sans aucun doute dans la suite de Doctor Strange.

Mais Wanda et la quête de ses enfants n’est pas la seule menace. Miss Minutes décrit une grande guerre parmi les multivers vers le début des temps qui a conduit les Gardiens du Temps à combiner et à rassembler ces univers en une seule timeline sacrée. Cette guerre multiversalle est peut-être familière aux lecteurs des comics, car elle a servi de base à la saga épique de Jonathan Hickman racontée à travers The Avengers et New Avengers, qui a abouti à Secret Wars.

Cela ne veut pas dire que c’est la direction vers laquelle le MCU se dirige de sitôt, mais en arrière-plan, se trouve quelque chose au potentiel explosif pour réécrire la réalité et réunir les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, les X-Men, Les Quatre Fantastiques et leurs homologues des multivers dans un événement qui, s’il arrivait un jour à l’écran, serait encore bien plus énorme que la quête des Pierres d’Infinité. Des Pierres qui sont présentes dans les locaux de la TVA comme on peu le voir dans le premier épisode de Loki. Cela prouve la puissance de la TVA et qu’elle aura un énorme impact sur le reste du MCU.

Source : THR / Crédit ©Disney+