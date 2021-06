Loki aura plus d’impact sur le MCU que les autres séries Marvel de Disney+

Le patron de Marvel Studios révèle que Loki aura plus d’impact sur le MCU que n’importe quelle autre série Marvel de Disney+ jusqu’à présent.

La troisième série Marvel de Disney+, Loki, aura le plus grand impact sur l’univers cinématographique Marvel à ce jour, selon le directeur du studio Kevin Feige. La première série WandaVision, a vu Wanda Maximoff devenir la Sorcière Rouge tandis que la deuxième, Falcon et le Soldat de l’Hiver, a vu Sam Wilson prendre le relais de Captain America.

Apparemment, Loki aura des conséquences encore plus importantes pour l’avenir de Marvel. Lors d’une interview dans le dernier numéro d’Empire Magazine, Feige a confié : « C’est extrêmement important. Cela aura peut-être plus d’impact sur le MCU que n’importe quelle série jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Ce que tout le monde pensait de WandaVision, et qui était en quelque sorte vrai, et Falcon et le Soldat de l’Hiver, qui était en quelque sorte vrai, est encore plus vrai pour Loki. »

« Vous voulez voir, après environ six heures, les personnages changer et évoluer », ajoute Feige. « Nous ne faisons pas que ces séries pour qu’elles ne soient pas radicales, n’est-ce pas ? »

En termes de continuité de Marvel Cinematic Universe, la série commence juste après que Loki se soit échappé de sa garde à vue avec le Tesseract pendant le casse des Avengers dans Avengers Endgame, quand ils ont voyagé dans le temps en 2012 après la bataille de New York.

Loki, c’est dès demain sur Disney+.

Source : Empire Magazine / Crédit ©Disney+