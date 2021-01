Clarice : Trailer de la série spin-off du Silence des Agneaux

Découvrez la bande annonce de Clarice, la série spin-off du Silence des Agneaux concentrée sur le personnage féminin principal : Clarice Sterling.

Après un premier teaser voici le trailer de la série Clarice, inspirée par l’univers du Silence des Agneaux et son personnage iconique : Clarice Sterling.

Un teaser alléchant qui montre une Clarice qui a du mal à se positionner en tant qu’Agent et profiler. Ces premières images s’inspirent fortement du film originel et culte tout du moins dans le visuel, celui qui a introduit Hannibal Lecter comme tueur en série le plus légendaire de la pop-culture et confirmé le grand talent d’Anthony Hopkins.

Dans le rôle de Clarice Sterling on retrouvera Rebecca Breeds, succédant ainsi à Jodie Foster. Clarice se déroule juste un an après les évènements du film culte et la capture d’Hannibal. Cette dernière doit retourner sur le terrain pour une nouvelle affaire de meurtres sordides en 1993. Dans ce trailer, Clarice, toujours novice, semble égarée entre ses compétences d’Agent et ceux que ses pairs attendent d’elle.

Comme l’explique son synopsis, « la bravoure de Clarice lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous. Sa composition psychologique complexe… lui permet de commencer à trouver sa voix tout en travaillant dans un monde d’homme tout en tentant d’échapper aux secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie. »

Si la série est une sorte de spin-off du film le Silence des Agneaux, il ne faut pas s’attendre à revoir Lecter dans cette dernière, comme il a été annoncé il y a quelques semaines, puisque la série n’a pas l’autorisation de mentionner Hannibal Lecter. Comme le veut son titre la série se concentre quasi exclusivement sur Clarice, ses états et son enquête, pour un cop-show qui semble se positionner entre l’imaginaire du film, avec des airs de True Detective à vue de cette bande annonce.

Au casting de Clarice, on trouve aussi Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (Dr House), Lucca de Oliveira (SEAL Team), Nick Sandow (Orange Is the New Black), Jayne Atkinson (Esprits Criminels), Devyn Tyler (The Purge) et Marnee Carpenter. L

La série arrivera sur les écrans américain le 11 février prochain. Pour le moment on ne sait pas sur quelle chaîne traditionnelle ou plate-forme sera diffusée.

Clarice : Bande Annonce



crédit photo : ©CBS