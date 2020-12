Riverdale saison 5 : Veronica découvre la vérité (Trailer)

Découvrez le trailer pour la saison 5 de la série Riverdale qui revient en janvier.

Comme beaucoup de séries, Riverdale a terminé sa quatrième saison plus tôt que prévu en raison de la pandémie de coronavirus. Son 19e épisode a alors servi de final. Mais aussi comme de nombreuses séries, Riverdale a depuis trouvé un moyen de reprendre le tournage en toute sécurité, ce qui signifie que la saison 5 est imminente.

Un trailer a été dévoilé et la saison 5 devrait reprendre là où les choses se sont arrêtées en mai dernier, avec la remise des diplômes et le bal de promo. Comme on peut le voir, Veronica découvre qu’il s’est vraiment passé quelque chose entre Betty et Archie et évidemment, elle le prend mal.

La saison 4 s’est terminée avec les lycéens qui ont trouvé un moyen de se débarrasser de M. Honey, qui est maintenant en route pour Stonewall Prep. Mais la saison n’a pas pu terminer son grand mystère autour du voyeur de la ville qui envoyait à tout le monde des vidéos super effrayantes et perverses.

Les trois premiers épisodes seront ceux qui devaient servir de fin de saison 4 puis il devrait y avoir un saut dans le temps.de quelques années. Le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a confié à EW que de « gros changements vont arrivés. »

Riverdale revient le 20 janvier sur la CW et devrait être disponible dès le lendemain sur Netflix.

Riverdale saison 5 – Trailer