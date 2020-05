Riverdale saison 4 : Une fin avortée mais la saison 5 rectifiera le tir (spoilers)

Le showrunner de Riverdale promet que les événements qui auraient dû se passer à la fin de la saison 4 seront repris au début de la saison 5. Spoilers.

La saison 4 de Riverdale vient de se terminer sur un épisode qui n’était pas sensé être le final. En effet, comme beaucoup de séries cette saison, Riverdale a dû raccourcir sa saison à cause de la pandémie de COVID-19. Quand la production s’est arrêtée, la série avait filmé jusqu’au 19ème épisode qui sert désormais de season finale, alors qu’il y avait encore trois épisodes de plus prévu pour la saison.

Dans cet épisode, disponible sur Netflix, les élèves de Riverdale High ont passé leur temps à essayer de trouver un moyen de se débarrasser de M. Honey, le principal du lycée qui leur à pourri toute leur année scolaire. A la fin de l’épisode, ils ont réussi à le faire quitter le lycée et il s‘en va pour Stonewall Prep. Si la série a laissé penser que Honey était leur ennemi, l’épisode révèle qu’il a fait plus de bien que de mal pour leur école et qu’il a même écrit un lettre de recommandation pour Jughead.

Le mystère de ces derniers épisodes est de découvrir qui est derrière les mystérieuses VHS qui montrent des gens masqués commettre des meurtres. Cette histoire reste irrésolue puisque la saison est finie prématurément. Cependant, l’épisode se termine sur un cliffhanger ce qui fonctionne plus où moins pour finir, mais ce n’est clairement pas écrit pour être un final.

Des moments manquants

Dans une interview à EW, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa explique qu’ils avaient bien entamé l’épisode 20 avant le confinement : « Nous avions déjà filmé les deux tiers de l’épisode 20 qui était le bal de promo. » Ils ont même failli intégrer des images dans ce final mais ont décidé autrement.

Il explique : « Nous avons regardé ces images [du bal] et essayé de voir s’il y avait un moyen de bricoler cet épisode. Nous avions en fait tourné le bal, où beaucoup de choses très dramatiques se produisent, mais nous n’avions toujours pas tourné de grands moments de personnages entre Archie et Veronica et Betty et Jughead. Nous ne pouvions donc pas faire ça. »

« Cependant, quand j’ai vu le montage de l’épisode 19, ce qui est génial, c’est que tous les jeunes sont dans une grande histoire ensemble unis contre M. Honey. Et cela se termine sur un cliffhanger assez choquant et inquiétant. Donc, c’était en quelque sorte : « Oh, attendez une minute, cela pourrait être un grande fin de saison », puis le bal serait une grande première de la saison l’année prochaine. Cela a donc fonctionné de la meilleure façon possible, étant donné les circonstances. »

Puis il ajoute : « Évidemment, nous aurions aimé avoir terminé la saison complète, et les trois derniers épisodes sont fantastiques. Mais pour moi, celui-ci est amusant. C’est spécial et ça rassemble tout le monde, ce que je pense que les gens adorent. »

Bal de promo et remise des diplômes

La saison 5 s’ouvrira ainsi avec le bal de promo. Les scénaristes ont décidé de finir l’histoire de la saison 4 au début de la 5 : « nous avions écrit les épisodes 20, 21 et 22 et lorsque nous parlions de la saison 5 et de certains des grands événements comme le bal de promo et la remise des diplômes, cela aurait été triché si nous ne les faisions pas, » dit-il.

« Nous commençons donc essentiellement la [prochaine] saison avec les trois derniers épisodes de la saison 4, et en partie parce que ce sont des épisodes explosifs. Je veux dire que de grands changements se produisent. Nous continuons le mystère et le drame des relations sentimentales directement dans la saison 5. »

Si l’histoire de la saison 4 continuera au début de la 5è, le showrunner est tout de même déçu de ne pas avoir pu montrer certaines choses avant la fin, notamment la remise des diplômes : « Je suis vraiment fier du dernier épisode, qui est la remise des diplômes. En fait, je suis fier des deux derniers épisodes. Le bal est vraiment du Riverdale classique. Et je pensais que le 21, est un véritable épisode émotionnel et beaucoup d’histoires émotionnelles de personnes ont atteint leur paroxysme mais vraiment, c’est la remise des diplômes. C’est un tel rite de passage. Tant de remises de diplômes ont été annulées cette année. J’ai vraiment, vraiment adoré cet épisode. J’ai donc hâte de le faire à un moment donné. »

Riverdale est disponible sur Netflix. La série reviendra la saison prochaine pour la saison 5.

Source : EW / Crédit ©CW