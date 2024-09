WandaVision : Elizabeth Olsen serait heureuse de revenir dans le MCU

Elizabeth Olsen semble partante pour revenir dans le MCU et de reprendre le rôle de Scarlet Witch « s’il existe un bon moyen de l’utiliser »

Elizabeth Olsen qui a joué Wanda Maximoff, également connue sous le nom de Scarlet Witch, dans l’univers Marvel, semble partante pour reprendre le rôle.

Dans une récente interview, la star de WandaVision a parlé de jouer le personnage de Marvel et de ce qu’il lui faudrait pour le représenter à nouveau.

« C’est un personnage auquel j’aime revenir quand il y a un moyen de bien l’utiliser, et je pense que j’ai eu de la chance d’avoir été bien utilisée lorsque j’ai commencé », a déclaré Olsen dans une interview avec FM104. « Je pense que les gens ne savaient pas quoi faire de moi pendant une seconde… s’il y a une bonne façon de l’utiliser, je suis toujours heureuse de revenir. »

Olsen est apparue pour la première fois dans le rôle de Wanda Maximoff dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver en 2014. Elle est ensuite revenue dans Avengers : l’ère d’Ultron en 2015 en tant que l’un des personnages secondaires.

Le personnage a continué à évoluer et Olsen a repris le rôle dans Captain America : Civil War en 2016, Avengers : Infinity War en 2018 et Avengers : Endgame en 2019.

Suite aux films, Wanda a obtenu un spin-off Disney+ en 2021 avec WandaVision, suite aux événements de Endgame. La série a exploré le chagrin de Wanda, créant un monde parfait inspiré des sitcoms.

L’arc du personnage s’est terminé avec Olsen reprenant son rôle dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sorti en 2022. Dans le film, la Sorcière Ecarlate devient la méchante principale.

Après son parcours en tant que Wanda, Olsen a déclaré qu’elle était prête à explorer d’autres personnages puisqu’elle a joué le personnage de Marvel depuis près d’une décennie. Mais il semble clairement que la porte n’est pas complètement fermée sur un retour.

On attend de voir si elle reviendra, en attendant, l’univers de WandaVision revient bientôt avec la série dérivée Agatha All Along portée par Kathrine Hahn, qui démarre le 18 septembre prochain.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel