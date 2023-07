The Walking Dead Daryl Dixon : Daryl torturé par des nonnes ! (extrait)

Daryl Dixon se fait marquer au fer par des nonnes dans un nouvel extrait de sa série dérivée de Walking Dead.

The Walking Dead Daryl Dixon continue de se dévoiler petit à petit avec un nouvel extrait posté par AMC. Après des extraits qui ont montré Daryl s’échouer dans une ville de Marseille post-apocalyptique puis l’ont montré dans ce qui pourrait être le laboratoire Primrose vu dans The Walking Dead: World Beyond, un nouveau teaser a été dévoilé montrant Daryl en mauvaise posture.

En effet, dans l’extrait ci-dessous, on le voit sur un lit dans un château en ruines, à moitié conscient, entouré de nonnes. Certains se diront que c’est bon signe de voir ces religieuses, mais ce n’est pas vraiment le cas. Elles le restreignent et le marquent au fer. C’est clairement une torture pour le survivant qu’on peut entendre hurler.

« Le ton est très différent, le [look est] très différent. L’éclairage est différent » , a précédemment déclaré Norman Reedus à ComicBook. Il a vait déjà notamment teasé le côté religieux de la série : « Nous sommes dans des châteaux, et le scénario a une ambiance religieuse. Une partie de l’histoire, c’est que je suis entouré d’un groupe de personnes parlant français. J’essaie de comprendre : ‘Est-ce que ça va être un combat ?’ »

Dans la série, « Daryl débarque en France et a du mal à comprendre comment il est arrivé là et pourquoi. La série retrace son voyage à travers une France brisée mais résiliente alors qu’il espère trouver un moyen de rentrer chez lui. Au cours de son voyage, cependant, les liens qu’il a les formes en cours de route compliquent son plan ultime. »

En France, Daryl rencontrera Isabelle (Clémence Poésy), une parisienne membre d’un groupe religieux progressiste qui se retrouve confrontée à son sombre passé, et le britannique Quinn (Adam Nagaitis), un marchand clandestin et propriétaire d’une boîte de nuit parisienne clandestine.

Parmi les autres survivants présents dans la série figurent Genet (Anne Charrier), Sylvie (Laika Blanc Francard), Fallou (Eriq Ebouaney), Codron (Romain Levi), Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) et la drag queen Paloma (Coco).

Rendez-vous à l’automne pour The Walking Dead Daryl Dixon.

The Walking Dead Daryl Dixon – Teaser

