The Walking Dead Daryl Dixon : Daryl débarque à Marseille (teasers)

Nouveaux teasers de la série The Walking Dead Daryl Dixon, avec le personnage de Norman Reedus, qui se déroule en France.

Après un court sneek peak dévoilé la semaine dernière dans lequel on voyait Daryl inconscient sur une barque , AMC propose de nouveaux extraits de la série spin-off The Walking Dead Daryl Dixon. Le premier teaser est comme une continuation de ce qui a été dévoilé la semaine dernière où il échoue sur une plage de Marseille.

Puis dans le second extrait, on y découvre le personnage en train de parler dans ce qui ressemble à un enregistreur : « Je m’appelle Daryl Dixon », dit-il. « Je viens d’un endroit appelé le Commonwealth. C’est en Amérique. Je suis allé chercher quelque chose, et tout ce que j’ai trouvé, c’était des ennuis. Si je ne reviens pas, je veux qu’ils sachent que j’ai essayé. Bon sang, j’essaie toujours. »

Nous voyons ensuite Daryl attraper une arme et commencer une longue marche sur des voies ferrées, sur une montagne, sur un pont, sur une autre montagne, monter quelques marches, à travers une ruelle – avec des graffitis indiquant « pouvoir des vivants » puis il arrive enfin à un bâtiment couvert de vigne. La scène se termine par un regard à l’intérieur de l’immeuble apparemment abandonné.

Ce bâtiment pourrait-il être le même laboratoire français de la scène du générique final de The Walking Dead: World Beyond qui abritait des études sur une race variante de marcheurs ? Peut-être. On attend de voir.

Norman Reedus sera finalement rejoint par Melissa McBride qui reprend son rôle de Carol. Ils sont rejoints dans la lutte contre les zombies par un casting en grande partie français porté par Clémence Poésy aux côtés de Anne Charrier (Maison Close) dans le rôle de Genet, Eriq Ebanouey (Liaison) dans le rôle de Fallou, Laika Blanc Francard (Le Monde de Demain) dans le rôle de Sylvie, Romain Levi (Le Tunnel) en tant que Codron et Louis Puech Scigliuzzi dans le rôle de Laurent.

L’acteur britannique Adam Nagaitis (Chernobyl) est également au casting de la série et il aussi été récemment annoncé que la drag queen Paloma, gagnante de la première saison de Drag Race France, avait rejoint le casting de la série. Elle incarnera un personnage nommé Coco.

Rendez-vous à l’automne pour The Walking Dead Daryl Dixon.

The Walking Dead Daryl Dixon – Teasers

Crédit ©AMC