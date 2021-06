Sex and The City : Les maris et les BFF sont de retour dans le revival

David Eigenberg, Evan Handler, Willie Garson et Mario Cantone sont de retour dans And Just Like That, le revival de Sex and The City.

Après la confirmation du retour de Chris Noth dans le rôle de Big le mari de Carrie (Sarah Jessica Parker), c’est au tour des autres hommes de Sex and The City de faire leur retour dans le revival de la série culte. David Eigenberg qui jouait le mari de Miranda (Cynthia Nixon) reprendra son rôle de Steve Brady tandis qu’Evan Handler alias Harry Goldenblatt, le mari de Charlotte (Krintin Davis) reprendra aussi son rôle.

Et ce n’est pas tout puisque Willie Garson qui jouait leur meilleur gay Stanford Blach sera également de retour. Il sera accompagné de Mario Cantone qui revient en tant qu’Anthony Marentino, le mari de Stanford. Les deux se sont mariés dans le second film de la franchise.

« Tout le monde chez And Just Like That est ravi de pouvoir continuer les intrigues de ces personnages bien-aimés de Sex and the City avec les acteurs qui les ont rendus si adorables », a déclaré le producteur exécutif Michael Patrick King dans un communiqué.

King n’a pas précisé les points de l’intrigue et il n’a pas non plus confirmé à partir de quand l’histoire reprendra, mis cela devrait être de nos jours. Après la série Sex and the City, diffusée pendant six saisons sur HBO (entre 1998 et 2004), deux longs métrages sont sortis, le premier en 2008 et la suite deux ans plus tard.

Sara Ramiez est le seul nouveau membre du casting à avoir été annoncé. Ramirez incarnera Che Diaz, une personne humoriste non-binaire qui anime un podcast populaire. Carrie est souvent invitée dans ce podcast pour parler de sexe et de relation amoureuse.

Intitulé And Just Like That, ce revival de Sex and the City suivra les aventures de trois membres du quatuor original (Kim Catrall a choisi de ne pas participer) alors qu’elles naviguent dans la Grosse Pomme en tant que femmes quinquagénaires.

Source : EW / Crédit ©Getty Images