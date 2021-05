Sex and the City : Sara Ramirez rejoint le revival And Just Like That

Sara Ramirez de Grey’s Anatomy rejoint le casting du revival de Sex and the City : And Just Like That.

Sex and the City recrute un ancien docteur de Grey’s Anatomy. Sara Ramirez rejoint en effet Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, et Kristin Davis dans le revival de la série en préparation pour HBO Max.

Ramirez jouera Che Diaz, humoriste de stand-up non binaire et queer, qui accueille souvent Carrie Bradshaw (Parker) dans son podcast. Che, qui utilise des pronoms neutres, est une grande présence avec un grand cœur. Son sens de l’humour scandaleux et sa vue d’ensemble progressive et humaine des rôles de genre ont rendu Che et son podcast très populaires.

Notez que Sara Ramirez est aussi non-binaire dans la vie.

A propos de ce nouveau personnage, le producteur exécutif Michael Patrick King a déclaré : « Sara est un talent unique en son genre, aussi à l’aise dans la comédie que le drame – et nous nous sentons heureux et inspirés de créer ce nouveau personnage pour la série. »

Intitulé And Just Like That, ce revival de Sex and the City suivra les aventures de trois du quatuor original (Kim Catrall a choisi de ne pas participer) alors qu’elles naviguent dans la Grosse Pomme en tant que femmes dans la cinquantaine.

Dix épisodes ont été commandés pour la série qui entrera bientôt en production.

