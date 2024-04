9-1-1 saison 7 : Oliver Stark s’exprime sur la révélation sur Buck dans l’épisode 100 (Spoilers)

Le 100e épisode de 9-1-1 marque le début d’une nouvelle relation pour Buck qui se découvre un peu plus. Spoilers.

Certains fans en rêvaient, ABC l’a fait. Buck est officiellement bisexuel après avoir embrassé un homme à la fin de l’épisode 100 de 9-1-1. Si cela a peut-être pris quelques téléspectateurs par surprise, pour son interprète Oliver Stark, ce baiser était en fait en préparation depuis longtemps.

Lorsque la série de pompiers a fait ses débuts en 2018, Buck a été présenté comme un accro au sexe coureur de jupons. Puis il s’est d’adouci vers la monogamie grâce à sa relation avec Abby (Connie Britton) et est sorti avec une série de femmes de temps en temps au cours des cinq saisons suivantes.

Mais la relation principale de Buck dans la série est en fait été avec son collègue pompier de la caserne 118 Eddie (Ryan Guzman). Dans l’épisode de jeudi, Buck se retrouve d’abord jaloux de l’amitié naissante d’Eddie avec l’ancien de la 118, Tommy (Lou Ferigno Jr.), mais dans les derniers instants de l’épisode, il se rend compte que ce n’est pas la possibilité de perdre Eddie qui le dérangeait, c’était à propos de Tommy.

Tommy embrasse Buck, qui reste momentanément abasourdi. « Je ne pense pas qu’il le voulait consciemment. Je ne pense pas qu’il savait ce qu’il ressentait tout au long de l’épisode », a déclaré Stark à Entertainment Weekly. Mais « je pense que les indices sont là. Peut-être d’une part de manière assez évidente, mais d’autre part, de manière moins évidente. »

Stark est complètement ouvert à cette exploration de la sexualité de son personnage : « [Tim Minear, co-créateur et showrunner de 9-1-1] m’a appelé et il m’a dit : « Je veux te proposer quelque chose… » et me l’a expliqué. Et j’ai dit : « Oui, j’adore ça. Je pense que c’est fantastique. » Et nous avons ri du fait que, certainement de mon point de vue… que cela était attendu depuis longtemps. »

Il ajoute ! « J’ai l’impression qu’il y a eu des moments dans la série qui ont conduit à cela depuis longtemps. Depuis très, très longtemps, en fait. Je pense que cela a fait des saisons que ça se prépare, donc c’est vraiment agréable de le voir officiellement se concrétiser. »

Pour lui, quelque chose coinçait chez Buck : « Il y avait visiblement quelque chose qui n’allait pas dans la personnalité de Buck, dans son ouverture d’esprit avec lui-même et dans son acceptation de lui-même. J’avais l’impression qu’il y avait quelque chose sous la surface, n’est-ce pas ? Parce que nous l’avons vu s’accrocher à ces différentes personnalités ou à ces différentes relations au fil des ans, et cela, pour moi, est le signe qu’il n’est pas tout à fait d’accord avec lui-même. Je pense donc que cela a été une grande force motrice pour moi. »

Si certains moments de la série n’étaient pas nécessairement intentionnels à ses yeux, en y repensant, Stark pense que les indices étaient là : « Je ne pense pas qu’à l’époque, avec le recul, c’était conscient, mais il y a certainement des moments. Le premier qui me frappe… Si je remonte à la saison 1, il y a cette scène : C’est l’urgence du ténia, et la façon dont Buck se connecte en quelque sorte avec ce type… Je pense qu’il y a eu des indices, ce n’était pas intentionnel, mais je pense que cela crée des éléments de ce voyage pour moi. »

Beaucoup de choses sont dans son inconscient et Buck a un déclic quand Tommy l’embrasse : « Je ne pense pas qu’aucun des sentiments qu’il éprouve tout au long de l’épisode soit consciemment traité dans sa tête. Il sait juste qu’il ressent quelque chose, et c’est fort. Donc, dans cette dernière scène, je ne pense pas qu’il pense : « Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi » ou quelque chose comme ça. Et, honnêtement, je ne savais pas vraiment à quoi ressemblerait ce moment, du point de vue du personnage, jusqu’à ce que nous le fassions. »

Il continue : « C’était très émouvant. Et je me sens très ému quand je le regarde, parce que cela ressemble à un soulagement. La pression a été levée et c’est du genre : « C’est quelque chose que je cherchais. » C’était assez cathartique et je pense très libérateur. »

Pour la suite, Buck va encore se poser pas mal de questions : « Il est certain que quelqu’un qui découvre cela dans la trentaine se poserait des questions, n’est-ce pas ? « Qu’est-ce que cela signifie ? » « Qui suis-je ? » « Et toutes ces choses que je pensais être vraies de moi-même ? » Et donc il y a des choses à régler dans le prochain épisode, puis s’appuyer sur les personnes qui sont les plus proches de lui, et trouver les bons moments pour s’ouvrir et combien partager. Et puis, à la manière typique de 9-1-1, le fait que sa famille le soutienne et lui fasse sentir la meilleure version de lui-même. »

Dans la promo à voir ci-dessous, Buck est en plein rendez-vous galant avec Tommy quand Eddie les croise au restaurant. Alors comment Eddie va-t-il réagir ? Est-ce que Buck va lui expliquer la situation ? Réponse la semaine prochaine.

Depuis le mois dernier, 9-1-1 est diffusée sur ABC après 6 saisons sur Fox. La série vient d’être renouvelée par sa nouvelle chaine et reviendra pour une saison 8 à la rentrée prochaine. En France, les 6 premières saisons sont disponibles sur Disney+.

9-1-1 saison 7 – Promo 7×05 – You Don’t Know Me