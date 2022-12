DC Studios : La restructuration aurait créé la panique chez les créatifs

Les récents remaniements très médiatisés de DC Studios auraient « créé la panique » parmi les créateurs de contenu qui ne sont pas sûrs du sort de leurs projets.

Décidement, DC est vraiment le gros sujet de la semaine. Les studios DC subissent actuellement un changement sismique alors que les nouveaux chefs James Gunn et Peter Safran élaborent leur plan pluriannuel pour l’univers DC à l’écran. Cependant, les nombreux changements que les deux auraient apportés, combinés à un prétendu manque de communication, semblent provoquer des troubles parmi les créatifs connectés à DC.

Selon Deadline, les représentants de talents et les créateurs de contenu sont apparemment tenus dans l’ignorance concernant l’avenir de DC alors que Gunn et Safran élaborent leurs plans. Plus précisément, les créatifs semblent actuellement ignorer le sort de leurs projets en cours d’élaboration. « Cela crée une panique », a déclaré un créatif anonyme à propos de la situation. « Et c’est une optique horrible. Ce business est basé sur les relations. »

Selon un récent article publié par The Hollywood Reporter, Patty Jenkins ne réalisera pas un troisième volet de Wonder Woman, la suite de Man of Steel est actuellement en suspens – tout comme le retour d’Henry Cavill en tant que Superman en général – et une suite de Black Adam de Dwayne Johnson est « peu probable ». Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l’acteur d’Arthur Curry / Aquaman Jason Momoa pourrait potentiellement se retirer du rôle après Aquaman et le Royaume Perdu.

On ne sait pas qui sont les créatifs en question, mais plusieurs projets films et séries étaient en développement (Pingouin, Black Canary…) ou en cours (Titans, Doom Patrol, Superman & Lois…) quand Gunn et Safran ont pris les rênes des studios. Comme pointé dans l’article précédent, Gunn a déclaré sur Twitter que concernant les rumeurs « une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, une partie n’est pas vraie, et une partie nous n’avons pas encore décidé si c’est vrai ou non », sans préciser ce qui est vrai et ce qui est faux.

James Gunn et Peter Safran, qui ont pris leur poste début novembre, devraient présenter leur « Bible de l’univers DC » au PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, la semaine prochaine.

Alors que la restructuration de Gunn et Safran de l’univers DC est sur le point de se faire, de nombreux projets qui ont eu le feu vert sous le régime précédent devraient toujours se poursuivre comme prévu. L’année 2023 verra la sortie en salles de Shazam! La Rage des Dieux, The Flash, Blue Beetle et Aquaman et le Royaume Perdu comme mentionné plus tôt. Le film Joker Folie à Deux est aussi toujours dans les tuyaux. Au-delà de cela, l’avenir de DC est toujours inconnu et en cours de décision.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros