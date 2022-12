DC : James Gunn tente de rassurer les fans après les rumeurs sur l’avenir des films

Après les rumeurs sur l’annulation de plusieurs projets de films DC comme Wonder Woman 3, James Gunn tente de rassurer les fans.

James Gunn veut rassurer les fans sur ses plans pour les futurs films de DC. Le réalisateur de The Suicide Squad a récemment été nommé coprésident de DC Studios aux côtés du producteur Peter Safran, et bien qu’ils ne présenteront pas leurs plans au chef de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, avant la semaine prochaine, The Hollywood Reporter rapporte que de grands changements pourraient être en magasin, y compris la fin potentielle du temps de Gal Gadot en tant que Wonder Woman et Henry Cavill en Superman.

Après le rapport de THR, la toile s’est enflammée et les fans se sont inquiétés de l’avenir de leurs personnages DC préférés. Si Warner Bros Discovery n’a fait aucune déclaration, Gunn lui-même a posté un thread sur Twitter jeudi en y faisant directement référence. Evidemment, il n’entre pas dans les détails, mais il a indiqué que lui et Safran donnaient la priorité aux histoires et aux personnages de DC.

« En ce qui concerne l’histoire d’hier dans le Hollywood Reporter, une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, une partie n’est pas vraie, et une partie nous n’avons pas encore décidé si c’est vrai ou non », a écrit Gunn dans le premier tweet, sans préciser ce qui est vrai et ce qui est faux.

Dans un autre tweet, Gunn a poursuivi : « Bien que ce premier mois à DC ait été fructueux, construire les dix prochaines années d’histoire prend du temps et nous ne faisons que commencer. »

Gunn a conscience que certain de leurs choix ne plairont pas à tout le monde : « Peter et moi avons choisi de diriger DC Studios en sachant que nous entrions dans un environnement agité, à la fois dans les histoires racontées et dans le public lui-même et qu’il y aurait une période de transition inévitable alors que nous nous dirigions vers une histoire cohérente à travers le cinéma, la télévision, l’animation et les jeux », a écrit Gunn.

« Mais, en fin de compte, les inconvénients de cette période de transition ont été éclipsés par les possibilités créatives et l’opportunité de s’appuyer sur ce qui a fonctionné à DC jusqu’à présent et d’aider à rectifier ce qui n’a pas fonctionné, » continue-t-il.

« Nous savons que nous n’allons pas rendre chaque personne heureuse à chaque étape du chemin, mais nous pouvons promettre que tout ce que nous faisons est fait au service de l’HISTOIRE et au service des PERSONNAGES DC que nous savons que vous chérissez et nous avons chéri toute notre vie. »

Selon le rapport de THR susmentionné, qui était entièrement basé sur des sources anonymes, DC n’avance pas avec Wonder Woman 3 de Gal Gadot et Patty Jenkins. Une suite tant attendue de Man of Steel mettant en vedette le Superman de Henry Cavill pourrait également être tuée dans l’oeuf, même si Cavill a récemment repris le rôle dans la scène post-crédits pour Black Adam. Peu de temps après, il a mis fin à son autre grand engagement de franchise en quittant The Witcher de Netflix.

La suite de Black Adam avec Dwayne Johnson serait également « peu probable » compte tenu des performances médiocres du film au box-office. Les tweets postés cette semaine par Johnson et Gadot – le premier affirmant que Black Adam réalisera réellement des bénéfices, et la seconde disant qu’elle « a hâte de partager le prochain chapitre de [Wonder Woman] avec vous » – pourraient être révélateurs des débats en cours au sein du studio.

Gunn conclue ses tweets en disant que pour plus de réponses concernant l’avenir du DCU « Je vais malheureusement devoir vous demander d’attendre. Nous accordons à ces personnages et aux histoires le temps et l’attention qu’ils méritent et nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions à poser et à répondre. »

Crédit ©Warner Bros/DR