Justice League 2, Man of Steel 2 ou Wonder Woman 3… Les suites du DCEU ne verront jamais le jour

Les suites de DCEU annoncées ne devrait pas voir le jour dans la refonte des studios DC. Man of Steel 2, Wonder Woman 3, Black Adam 2 et Justice League 2 seraient annulées.

Il semblerait que la nouvelle stratégie des studios DC soit un peu mieux définie depuis l’arrivée à la tête des studios de James Gunn et Peter Safran.

Celui qui a signé l’opus The Suicide Squad en 2021 pour DC est désormais en charge des studios DC. Et sa première décision visiblement consiste en l’annulation des suites déjà prévue par les studios.

Si l’on se doutait que Black Adam n’aurait probablement pas de second opus, l’avenir de Man of Steel 3 est incertain visiblement, bien que ce ne soit pas encore officiel, mais aussi l’annulation du troisième opus de Wonder Woman sous la direction de Patty Jenkins.

En effet d’après trois sources différentes rapportées au Hollywood Reporter, James Gunn et Safran son en train de revoir complètement le futur des studios DC pour Warner /Discovery. Un futur qui voit le troisième volet de Wonder Woman voler en éclat, après lecture d’un script insatisfaisant toujours d’après ces sources.

Alors que DC a annoncé en grande pompe le retour de l’homme d’acier sous les traits d’Henry Cavill – avec un cachet colossal certain pour lui faire quitter la franchise The Witcher de Netflix, il n’est plus certain que Superman ait un second volet Man of Steel. Comme son caméo annoncé dans le film The flash pourrait disparaître dans la refonte de DC sous ses deux nouveaux cerveaux.

Même Justice League 2 ne devrait pas avoir de suite malgré le succès du Synder’s Cut sorti en 2021. Alors que les studios étaient certains de lancer une suite avec la team d’acteurs que l’on connait, sans pour autant avoir de réalisateur en vue ou de scenario, il semblerait que James Gunn et Peter Safran ne soient pas du même avis.

Si ces derniers semblent avoir les idées plus claires pour leur plan et stratégie pour les dix à venir du DCEU, ce dernier n’est pas encore clairement acté ni défini puisque ni les intéressés ni les studios n’ont commenté ces fuites.

Il reste quand même des chances pour que, au-delà de Cavill, les acteurs qui interprètent les super-héros que nous connaissons de DC restent, à l’exception peut-etre d’Ezra Miller pour The Flash, suite aux déboires de l’acteur avec la justice.

crédit photo © Warner / DC / Sources : THR, Screenrant