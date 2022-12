The Flash : Henry Cavill a filmé son apparition en Superman, mais sera-t-il inclus ?

Henry Cavill a filmé son apparition en Superman dans le film The Flash, mais il est possible qu’il soit finalement coupé au montage.

Apparemment, Henry Cavill aurait déjà filmé son apparition dans le film The Flash, mais les dernières nouvelles en provenance de DC ne sont pas très positives pour lui. Alors que l’acteur a récemment annoncé qu’il reviendrait en Superman après son apparition dans Black Adam, il semble que les choses ont changé.

Les co-PDG nouvellement nommés de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, ont récemment annoncé leur intention d’apporter des changements majeurs à l’univers DC, qui pourraient inclure un remaniement sérieux des héros dans le DCEU. Le prochain personnage de Justice League à jouer dans son propre film sera Ezra Miller dans The Flash, dont la sortie est prévue en juin 2023.

Selon un rapport de The Hollywood Reporter, Cavill aurait déjà filmé un caméo en tant que Superman dans The Flash. Cavill a filmé son rôle en septembre, et Aquaman de Jason Momoa devrait également faire une apparition. Cependant, Gunn et Safran ayant l’intention d’apporter de grands changements à DC dans les semaines à venir, il y aurait un débat au sein du studio pour savoir si le caméo de Cavill devrait rester dans le film.

Si Gunn et Safran suppriment entièrement le Superman de Cavill du DCU, ils pourraient ne pas conserver le caméo de Superman afin que les studios DC ne fassent pas de promesses futures qu’ils ne peuvent pas tenir.

L’apparition de Cavill à la fin de Black Adam a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les fans de DC, qui étaient ravis de voir Cavill revenir dans le rôle de Superman. Bien que le caméo place potentiellement Superman face à Black Adam dans les futurs films de DC, l’apparition de Superman dans The Flash pourrait être quelque chose de plus léger. Clark Kent et Barry Allen ont eu une relation ludique dans Justice League, le film se terminant même sur une note humoristique avec les faisant la course à travers les États-Unis.

Avec Wonder Woman 3 et d’autres qui passent à la trappe et l’avenir d’Henry Cavill encore bancal dans le DCU, on attend de voir ce que James Gunn et Peter Safran préparent pour les personnages de DC.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros