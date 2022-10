The Witcher : Henry Cavill quitte la série, Liam Hemsworth prend le relai

Henry Cavill quitte The Witcher. Liam Hemsworth reprend le rôle en saison 4.

On s’en doutais un petit peu depuis qu’il avait renfilé la combinaison de krypton, c’est désormais officiel : Henry Cavill quitte son rôle dans la série The Witcher.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth! Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2022

Alors qu’il y incarné le héros, l’acteur a annoncé officiellement la nouvelle sur ses réseaux sociaux, comme il avait annoncé son retour dans la peau de superman quelques jours auparavant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Henry Cavill (@henrycavill)



« Mon voyage dans la peau de Geralt De Riv a été rempli de monstres et d’aventures. Malheureusement, je vais déposer le médaillon et mes épées pour la saison 4. Le fantastique Liam Hemsworth reprendra la cape du loup blanc à ma place. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le relais en honorant le temps passé à incarner Geralt et j’ai hâte de voir comment Liam s’emparera de ce personnage fascinant et bourré de nuance. Liam, ce personnage a merveilleuse profondeur, amuse-toi à te plonger dedans et voir ce que tu peux trouver. »

Liam Hemsworth a déclaré de son côté être très honoré de récupérer le rôle d’Henry Cavill, lui-même grand fan du personnage pour la saison 4 : « En tant que fan de The Witcher, je suis ravi d’avoir l’opportunité de jouer Geralt de Riv. Henry Cavill a été incroyable dans le rôle, et je suis honoré qu’il me passe le flambeau »

Quant à Henry Cavill, on le retrouvera bien évidemment dans la peau de superman prochainement, avec un nouvel univers DC imaginé par James Gunn, mais aussi la semaine prochaine dansle second volet d’Elona Holmes, sur Netflix. La saison 3 de The Witcher devrait être diffusée sur Netflix en été 2023.

Crédit photo : © Netflix