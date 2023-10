Daredevil Born Again : Le personnage de Michael Gandolfini révélé ?

Le personnage de Michael Gandolfini dans Daredevil Born Again aurait discrètement été révélé par Marvel.

Un nouveau listing de droits d’auteur pour la série Daredevil : Born Again aurait fait de nouvelles révélations, comme le nom du personnage joué par Michael Gandolfini. Il a précédemment été annoncé que Gandolfini (The Offer) avait rejoint le casting de Daredevil : Born Again, mais son rôle n’a pas été révélé.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait jouer une version plus jeune de Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) dans des séquences de flashback, de la même manière qu’il a joué une version plus jeune du personnage de la série Les Soprano de son défunt père dans The Many Saints of Newark, mais rien n’a jamais été confirmé.

Maintenant, il a été révélé grâce à un listing de l’épisode pilote déposé au Bureau Américain des droits d’auteur que Gandolfini joue le rôle d’un personnage nommé « Daniel Blade ».

Daniel Blade n’est pas un personnage qui existe dans Marvel Comics, ce qui en fait apparemment un personnage original créé pour la série. Certains fans pourraient spéculer qu’il joue toujours un jeune Wilson, étant donné ses similitudes physiques avec D’Onofrio, et que le nom de Daniel Blade est peut-être un pseudonyme pour éviter les fuites. Quoi qu’il en soit, il reste encore quelques questions sur la façon dont le personnage sera présenté dans Daredevil: Born Again.

« Je crois que tout ce que je peux dire à propos de mon personnage, c’est qu’il vient de Staten Island, et c’est tout », avait précédemment déclaré Gandolfini à Collider à propos de son casting. L’acteur a ajouté à propos de son entrée dans le MCU : « Je veux dire, c’est incroyable. C’est tellement excitant et intimidant et tout le monde est si gentil et si talentueux. Je me souviens avoir reçu mon premier texto du producteur, je conduisais, et il disait : « Bienvenue dans le MCU ! » Vous voyez ça et ça vous marque, vous savez ? J’ai pleuré, et j’étais du genre : « Oh mon Dieu ! » Je suis très reconnaissant et chanceux. »

Le listing confirme également que Charlie Cox, Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal reviendront tous pour reprendre leurs rôles respectifs de la série originale en tant que Matt Murdock, Wilson Fisk et Frank Castle. Les autres membres confirmés du casting incluent Margarita Levieva dans le rôle de Heather Glenn, Sandrine Holt dans le rôle de Vanessa Fisk, Nikki M. James dans le rôle de Kirsten McDuffie, Genneya Walton dans le rôle de BB Urich, Clark Johnson dans le rôle de Cherry, Arty Froushan dans le rôle de Buck Cashman et Zabryna Guevara dans le rôle de Sheila Rivera.

Daredevil : Born Again comprendra 18 épisodes au total, soit trois fois plus d’épisodes que la plupart des séries Marvel sur Disney+. Pour le moment, la série ne devrait pas arriver avant janvier 2025.

Source : US Copyright Office / Crédit ©DR