Daredevil Born Again : Tournage interrompu par la grève et Michael Gandolfini en photos

Alors que la production de Daredevil Born Again est suspendue à cause de la grève des scénaristes, des photos de tournage avec Michael Gandolfini ont fait surface.

La grève des scénaristes d’Hollywood continue d’affecter plusieurs productions de séries qui sont actuellement en tournage. Daredevil Born Again, le prochain revival de Marvel sur Disney +, est la dernière série télévisée basée à New York dont la production a été interrompue par la grève de la WGA.

Looks like we’re done for the day at Silvercup East as Daredevil has called their day in response to a #WGASTRONG picket with line help from @SAGAFTRA and #Local802. Thank you @IATSE, #Local829, and many Teamsters for not crossing the line pic.twitter.com/6xH2Qz9mYH

— WGA Strike Captain Warren Leight (@warrenleightTV) May 8, 2023