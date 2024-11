Star Wars : Nouvelle trilogie en préparation avec le producteur des films X-Men

Une nouvelle trilogie Star Wars est en préparation par Simon Kinberg, le producteur des films X-Men et réalisateur de Dark Phoenix.

Une nouvelle trilogie de films dans la galaxie lointaine de Star Wars est en préparation par Simon Kinberg, qui, selon Entertainment Weekly, écrira et produira les trois films.

Le site Deadline, qui a été le premier à rapporter la nouvelle, a noté qu’il y avait des rapports contradictoires sur la question de savoir si les films de Kinberg constitueraient les épisodes X à XII de la saga Skywalker, mais d’après EW ces films seraient le début d’une nouvelle saga plutôt que la suite de la saga originale Star Wars.

Kathleen Kennedy, directrice de Lucasfilm, produira les films aux côtés de Kinberg, qui a précédemment réalisé le film X-Men Dark Phoenix et a écrit et produit des projets Fox Marvel comme Les Quatre Fantastiques et X-Men: Days of Future Past.

Si Kinberg est majoritairement connu comme producteur des films X-Men mais aussi des films comme Seul sur Mars, Chappie et Le Meurtre de l’Orient Express, les fans de Star Wars devraient reconnaître son nom sur le petit écran, car il a créé et produit la série animée Star Wars Rebels.

Bien que Rebels ait terminé ses quatre saisons en 2018, ses personnages ont continué d’exister dans d’autres projets Star Wars plus récents. L’année dernière, la plupart des personnages principaux de la série ont joué des rôles importants dans la série en live action Ahsoka, dirigée par le co-créateur de Rebels, Dave Filoni. D’autres personnages sont brièvement apparus dans le film Rogue One, les séries Obi-Wan Kenobi et The Mandalorian, ainsi que les séries d’animation The Bad Batch et The Clone Wars.

Le prochain projet Star Wars à sortir en salles sera The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau, une suite en long métrage de la série Mandalorian de Disney+ mettant en vedette Pedro Pascal qui sortira en salles le 22 mai 2026. Ce sera le premier film Star Wars à sortir en salles depuis L’Ascension de Skywalker en 2019.

Disney prépare également un certain nombre d’autres films Star Wars en salles qui sont actuellement à différents stades de développement. Sharmeen Obaid-Chinoy (Miss Marvel) développe un film poursuivant l’histoire de Rey de Daisy Ridley, qui a été la protagoniste des épisodes VII à IX dans les années 2010.

Pendant ce temps, le réalisateur de Logan, James Mangold, travaille sur un film préquel sur les premiers jours de l’ordre Jedi, et Taika Waititi est toujours assigné à un autre film dans l’univers Star Wars après avoir réalisé un épisode de The Mandalorian.

Source : EW, Deadline / Crédit ©Lucasfilm