The Flash : Wonder Woman dans le film ?

Une rumeur annonce Wonder Woman dans le film The Flash.

Le film The Flash s’annonce plus comme un film d’ensemble qu’un film solo de super-héros. La dernière rumeur en date concernant le long-métrage de DC annonce que Gal Gadot serait bien en négociations pour une apparition. Pour le moment, les détails sont gardés secrets.

Le film The Flash est basé sur l’histoire The Flashpoint Paradox, qui voit Barry Allen voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, son ingérence dans le temps trouve Flash émerger dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont en guerre.

Cette version alternative de l’univers DC trouve aussi Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui a assassiné ses parents dans la chronologie originale. Cela conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques beaucoup plus violentes.

Pour le moment, on ne sait pas combien le film sera proche du matériel original, mais on sait que le multiverse sera très présent avec plusieurs version de Batman. En effet, Ben Affleck et Michael Keaton reprendront leur costume respectif de Batman. Il est également dit que Ray Fisher pourrait revenir en Cyborg.

En attendant de savoir si Gal Gadot sera présente dans The Flash, les fans de DC attendent encore et toujours son deuxième film solo qui ne cesse d’être repoussé à cause de la pandémie. Pour le moment, il est prévu pour le 30 décembre 2020.

Quant à The Flash, le film est repoussé au mois de juin 2022.

Source : Illuminerdi / Crédit ©Warner Bros