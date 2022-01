Euphoria saison 2 : Zendaya et Hunter Schafer teasent une relation « trouble » pour Rue Jules

Zendaya, Hunter Schafer et le nouveau Dominic Fike teasent une saison 2 « trouble » et « bordélique » pour Euphoria.

La saison 1 de Euphoria n’était pas exempte de chaos et il semble que ce sera le cas pour la saison 2. Deux ans et demi après le lancement de la série en 2019, elle revient enfin et le public découvrira ce qu’il en est entre Jules et Rue, le couple phare. Evidemment, ne vous attendez pas au monde des bisounours, la route sera compliquée pour les adolescentes amoureuses.

« Il est très évident qu’elles s’aiment et se soucient profondément l’une de l’autre, mais elles ne savent pas comment l’exprimer au bon moment, elles sont perdues », a déclaré Zendaya à EW. « À l’approche de la saison 2, c’est assez trouble. Elles ne savent pas vraiment ce qui se passe, et je pense que Rue essaie en quelque sorte d’éviter d’avoir à interagir avec elle par pure anxiété. »

Bien que les deux épisodes spéciaux d’Euphoria écrits et tournés pendant la pandémie aient établi que les sentiments amoureux des meilleures amies étaient mutuels tout au long de la saison 1, ils ont également montré que Rue a continué à consommer de la drogue depuis la nuit où Jules l’a laissée à la gare.

« Nous reprenons avec Rue ayant rechuté, et Jules qui n’est pas au courant », explique Hunter Schafer, qui joue Jules. « Et je pense que la rechute de Rue joue également dans une partie de ce que Jules désirait de Rue dans la saison 1, en ce qui concerne une franchise que, malheureusement à l’époque, seule la drogue peut fournir à Rue. »

« Rue a le sentiment qu’elle est incapable de communiquer ses vrais sentiments et son amour pour Jules sans cette aide », ajoute Zendaya. « C’est donc l’aspect déprimant de leur histoire d’amour. »

Un nouveau personnage qui menace leur relation ?

En plus de la drogue, Rue et Jules font face à un autre obstacle sous la forme du nouveau personnage Elliot, joué par le musicien Dominic Fike qui fait ses débuts d’acteur. « C’est un petit nouveau qui se lie d’amitié à la fois avec Rue et Jules, mais Rue d’abord », a déclaré Fike . « C’est comme une réunion stressante. Toute la relation est très bordélique et part dans tous les sens, mais il y a des moments légers et je pense que cela procure un bon soulagement comique. »

Alors que Zendaya admet que voir un personnage dans le script qui pourrait menacer la relation de Rue et Jules l’a d’abord fait réfléchir, elle dit qu’Elliot « est un bel ajout à ce triangle, car il est aussi un catalyseur pour tellement de choses qui vont arriver à un point critique, et sans ce personnage qui éclate un peu tout ça, il y a beaucoup de changements au sein de ces personnages qui ne se produiraient pas qui doivent se produire. Et beaucoup de réalisations qui ne seraient pas faites sans qu’il n’entre dans le giron. »

« Vous commencez la saison en donnant à Rue tout ce qu’elle a toujours voulu. Elle a quelqu’un avec qui elle peut se droguer, elle a sa relation qu’elle peut avoir, et elle essaie juste de garder les deux à flot parce qu’elle pense que c’est comme ça que c’est la meilleure façon vivre, » explique Zendaya. Voir Rue essayer d’équilibrer le fait d’être la petite amie de Jules et de se droguer secrètement avec Elliot donnera aux téléspectateurs « le sentiment clair que cela va mal se terminer », ajoute-t-elle.

Euphoria revient le 9 janvier sur HBO et sera disponible dès le lendemain sur OCS en France.

Source : EW / Crédit ©HBO