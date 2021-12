Euphoria saison 2 : Rue sur le chemin de la sobriété ? (trailer)

Découvrez le trailer de la saison 2 de Euphoria avec Zendaya qui revient dans le rôle de Rue.

Zendaya est actuellement dans les salles avec Spider-Man No Way Home, mais la jeune actrice a toujours sa série Euphoria, qui 2 ans et demi après son lancement, revient enfin pour sa saison 2 en janvier. Et c’est une ambiance bien sombre qu’offre la nouvelle bande-annonce.

La saison 2 continue de suivre Rue, adolescente toxicomane, alors qu’elle continue de se battre pour l’amour qu’elle a pour Jules et tente de garder sa sobriété après sa rechute. Se déroulant après les événements des épisodes spéciaux de Noël de l’année dernière qui proposaient respectivement des analyses poignantes sur les personnages de Rue et Jules, la nouvelle saison semble reprendre peu de temps après pendant le Nouvel An.

Mais Rue est-elle vraiment sobre ? Elle se trimbale avec une valise plein de médicaments sur ordonnance, un personnage non identifié brandit une arme à feu et plus de chaos s’ensuit dans la bande-annonce de la nouvelle saison de huit épisodes. Le nouveau venu Dominic Fike est également mis en avant en tant que nouveau confident de Rue et Jules.

En plus de Dominic Fike, Minka Kelly et Demetrius Flenory Jr.ont aussi rejoint la série de Sam Levinson. Les membres de retour de la distribution incluent Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid, Austin Abrams, Nika King et Eric Dane.

Euphoria revient le 9 janvier sur HBO et sera disponible en US+24 sur OCS en France.

Euphoria saison 2 – Trailer officiel