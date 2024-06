The Hunger Games : Nouveau film et livre centrés sur Haymitch Abernathy

Un nouveau film Hunger Games basé sur le prochain roman de Suzanne Collins, centré sur Haymitch Abernathy, sortira en 2026.

Il est temps d’en apprendre davantage sur l’histoire de Panem. Suzanne Collins a un autre roman préquel de Hunger Games en route et oui, il sera bientôt également adapté sur grand écran.

L’éditeur Scholastic a annoncé jeudi que Sunrise on the Reaping, le cinquième livre de Collins de la série Hunger Games, serait publié l’année prochaine. Le nouveau roman décrira les 50e Hunger Games, alias le Second Quarter Quell, ce qui signifie qu’il se déroulera 24 ans avant que Katniss Everdeen ne se porte volontaire pour les 74e Hunger Games dans le premier roman.

Comme le titre l’indique, le nouveau livre commence à l’aube, le jour de la récolte (sélection des tributs) pour le Second Quarter Quell, qui implique deux fois plus de tributs qu’une compétition typique de Hunger Games.

L’annonce de Scholastic ne le souligne pas, mais les fans avisés de la saga se souviendront que le Second Quarter Quell était le tournoi auquel le mentor de Katniss, Haymitch Abernathy (joué par Woody Harrelson dans les adaptations cinématographiques), a participé.

Peu de temps après l’annonce de Scholastic, Lionsgate s’est joint à eux pour dire qu’ils prévoyaient déjà d’adapter Sunrise on the Reaping en long métrage, pour une sortie en 2026. Aucune information concernant le casting n’a été annoncé mais le réalisateur de la franchise Francis Lawrence serait en négociations pour revenir derrière la caméra.

« Avec Sunrise on the Reaping, j’ai été inspirée par l’idée de David Hume de soumission implicite et, selon ses mots, par « la facilité avec laquelle la majorité des gens est gouvernée par une minorité de personnes » », a déclaré Collins dans un communiqué. « L’histoire se prêtait également à une analyse plus approfondie de l’utilisation de la propagande et du pouvoir de ceux qui contrôlent le récit. La question « Réel ou pas réel ? » me semble chaque jour plus pressante. »

La trilogie originale de Hunger Games (y compris les suites L’Embrassement et La Révolte) racontait l’histoire de Katniss, de tribut volontaire lors du tournoi annuel mortel à leader révolutionnaire dans le renversement du Capitole corrompu.

En 2020, Collins est revenue dans son monde de Panem avec le roman préquel La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, qui expliquait l’origine de Coriolanus Snow. Ce roman a été adapté sur grand écran l’an dernier avec Rachel Zegler dans le rôle de Lucy Gray Baird et Tom Blyth dans le rôle du jeune Snow.

Source : Deadline / Crédit ©Lionsgate