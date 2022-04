Doctor Strange 2 : Sam Raimi répond à la rumeur autour de Patrick Stewart et les antagonistes

Sam Raimi est revenu sur les liens de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec No Way Home, ainsi que la rumeur autour de la présence du Professeur X dans le film, et qui sont les grands antagonistes de cette suite

A l’occasion d’une interview avec le site Fandango, le réalisateur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness , Sam Raimi, est revenu sur les conséquences des actes de Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home et ses ramifications avec l’intrigue de son film.

Ce dernier explique que Spider-Man No Way Home a introduit l’idée que « des personnages d’autres univers peuvent s’inviter dans notre univers. Mais ici, on verra pour la première fois des personnages de notre univers voyager et expérimenter d’autres univers du multivers ».

« Ce sera donc dans la continuation (de NWH) et c’est ce qui est le plus interessant. Trouver d’autres réalités, et comment elles s’accordent avec la nôtre, ou comment elle sont totalement à l’opposée, voir les variations… » a étayé le réalisateur.

Raimi est aussi revenu sur la rumeur autour de la voix de Patrick Steward et sa supposée présence, ainsi que celle des illuminati, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness : « je ne peux pas vous promettre que Patrick Stewart sera dans le film. C’est tout ce que Marvel me permet de dire ».

Un secret à moitié avoué ? On ne le saura pas, comme on ne saura pas qui sera vraiment le grand antagoniste de ce second opus consacré au personnage de Stephen Strange.

En effet, Sam Raimi a déclaré dans cette interview qu’« il existe différentes itérations de nos personnages dans le multivers, je pourrais donc dire Strange… Je ne suis pas censé répondre à la question, mais je peux dire un doctor Strange alternatif. De même que pour Wanda et Mordo. A certains moments, ils le sont tous. »

Une réponse qui ne répond pas vraiment à la question, puisque l’on a vu dans les multiples teasers et trailers autour du films plusieurs versions démoniaques de Strange et Wanda, leur version zombies de What if même…

Pour savoir quels seront les enjeux réels de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les antagonistes ainsi que les raisons des voyages dans les autres univers ou la présence d’America Chavez, il faudra attendre de voir le film.

Pour ceux qui sont restés coincés dans un univers parallèle, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Crédit photo : ©Marvel/Disney