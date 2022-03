Doctor Strange 2 : Patrick Stewart admet que c’est sa voix dans le trailer

Patrick Stewart admet que c’est bien sa voix dans le trailer de Doctor Strange 2, alors que Kevin Feige dit que Strange est « l’ancre » du MCU.

Après avoir nié en bloc, Patrick Stewart admet qu’il est bien impliqué dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il a confirmé que c’était bien sa voix dans la bande-annonce.

Dans une interview accordée à la chaine Youtube Jake’s Take, Stewart a été interrogé sur la récente bande-annonce de Multiverse of Madness. « Eh bien, j’avais éteint mon téléphone au moment où cela s’est produit, donc je n’ai rien entendu », a-t-il déclaré. « Ce n’est que le lendemain matin que je me suis réveillé et que j’ai regardé mon téléphone et que j’ai découvert que j’avais été bombardé de réponses et que mes responsables des relations publiques m’avaient envoyé des réactions qu’ils avaient détaillées et transmises… »

Il ajoute : « En fait, je n’ai pas reconnu ma propre voix, ça sonnait différemment. Je ne sais pas si j’avais un rhume ou quelque chose à ce moment-là. Mais j’étais étonné, et tout ce qu’ils ont vu était mon épaule de dos et je pense mon lobe d’oreille, rien d’autre. Il y aurait eu tellement de connexions faites. Mais, euh, ça m’a plu. »

Stewart a joué le Professeur Charles Xavier / Professeur X dans les films X-Men de la 20th Century Fox, et pendant des mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il reprendrait le rôle dans Multiverse of Madness. Lorsque la première bande-annonce complète de Doctor Strange 2 est tombée, les fans étaient certains de l’avoir repéré grâce à une photo de dos d’un homme parlant à Stephen Strange d’une voix indubitable.

Stewart, cependant, n’a pas tardé à nier que c’était lui. « Vous savez, les gens imitent ma voix depuis que je suis monté sur scène il y a 60 ans », a-t-il expliqué. « Donc, je ne peux pas être tenu responsable de cela. »

Ailleurs, Kevin Feige, le big boss de Marvel, a confié que Doctor Strange est désormais le centre du MCU. « Benedict [Cumberbatch] a fait de ce personnage une icône, apparaissant dans trois des six films les plus populaires de tous les temps. Cela a été tout un voyage, » a déclaré Feige lors de la cérémonie de l’acteur sur le Hollywood Walk of Fame (via The Direct).

Se rappelant de leur première rencontre, il a ajouté en s’adressant à Cumberbatch : « Parce que quelque part, tu savais ce que cela pouvait être et tu avais toujours vu l’énorme potentiel de ce personnage. À cause de cela, tu es devenu l’ancre de l’univers cinématographique Marvel et le seul acteur capable de nous guider à travers le folie du Multivers. »

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort en salles le 4 mai.

Source : Comic Book, Jake’s Take, The Direct / Crédit ©Marvel Studios/Fox