La Casa de Papel ; La cinquième saison sera-t-elle la dernière ? Les acteurs répondent

D’après Jaime Lorente et Alvaro Monte, la cinquième saison de la Casa de Papel serait presque certaine, mais peut-être bien la dernière…

Si vous êtes comme le Cerveau, vous avez sûrement déjà terminé la nouvelle saison de La Casa de Papel, la série phénomène espagnole au succès incommensurable.

Une quatrième saison qui est arrivée à point nommé sur Netflix, alors que plus de 3.5 millions de personnes dans le monde sont confinées en raison de la pandémie de Coronavirus.

Une saison 4 mitigée, voire décevante pour certains, qui se termine en cliffhanger une fois de plus, après une perte dévastatrice pour le groupe de révolutionnaire braqueur menée par El profesor.Un cliffhanger sur un face à face attendu (et peut-être un poil cliché) et un braquage encore en cours, 16 épisodes plus tard…

Si au bout de deux jours Netflix n’a toujours pas communiqué son intention de renouveler la série hispanique de tous les succès, ce qui est bien normal, il est quasi certain que la bande à combi rouge reviendra pour une cinquième saison, bien que beaucoup estiment que cette série à concept n’aurait peut-être pas dû être reconduite autant.

Ses acteurs quant à eux, ne sont pas d’une grande aide pour confirmer réellement le retour de La Casa de Papel, bien qu’ils estiment qu’ils le « souhaitent ». Comme Jaime Lorente, l’interprète de Denver au site espagnol Espinoff à l’occasion d’une interview pour cette partie 4 : « Comme la série se conclue sur un final très lourd. Cela me ferait très plaisir et j’espère qu’ils ne me tueront pas si c’est le cas ».

Il n’est pas le seul à attendre visiblement, puisque le producteur et réalisateur de la série, Jesús Colmenar, semble bien déterminé à reconduire la série sans le confirmer.

Comme il l’a expliqué au magazine Esquire espagnol, bien que pour lui n’y aura pas d’annonce de saison 5 pour la Casa de Papel « de la même manière que nous n’avions pas prévu de relancer la série au cours de la troisième saison, jusqu’à ce que la suite de l’intrigue soit plus claire ». Pour le réalisateur, le plus important est de garder la confiance du spectateur pour lui offrir une série à la hauteur des saisons précédentes.

Quand à celui qui incarne la figure principale La Casa de Papel, Alvaro Morte, à l’occasion d’un interview avec nos confrères de Télé Loisirs – et bien que ne puisse pas confirmer une cinquième saison – a avoué qu’à un moment il faudra se faire à l’idée que la série se termine avec ce dernier casse.

Mortes « ne pense pas qu’il soit nécessaire de tourner mille saisons. Il faut savoir dire adieu aux personnages quand les séries fonctionnent. » De ceux visiblement qui préféreraient que La Casa de Papel s’arrête dans ses meilleures années, il est bien probable que l’interprète du professeur à lunettes braqueur suggère à travers cette déclaration, la fin de la série avec la saison 5 .

Ce qui ne serait pas une mauvaise idée étant donné l’accueil mitigé pour cette énième itération de La Casa de Papel, originellement prévue pour ne durer que deux saisons.

Pour savoir si ce braquage pourrait encore être étalé sur plusieurs saisons, avec ou sans heurts, ou si la saison 5 sera celle qui nous dira « Bella Ciao », il faudra attendre l’annonce officielle de Netflix. En attendant, le braquage est toujours en cours depuis vendredi sur les écrans de Netflix.

